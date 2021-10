Epidemiólogos estudian los contagios en colegios para revisar el uso de las mascarillas

La ponencia de alertas, compuesta por expertos y técnicos en epidemiología, está estudiando la situación de contagios por covid-19 en los colegios a fin de que Sanidad y comunidades autónomas puedan revisar las medidas adoptadas en centros educativos, como el uso de las mascarillas en el recreo.

El resultado de esta ponencia se analizará en el Comité de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por lo que si, finalmente, se optara por eliminar la mascarilla en el recreo se pretende que sea una actuación conjunta de Sanidad y comunidades autónomas.

Este pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que a partir del lunes no sería obligatoria el uso de mascarillas en el recreo. Sanidad replicó a Ayuso que la Comunidad de Madrid no podía decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios, ya que la ley en vigor desde el 29 de marzo establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid precisó que la retirada de la mascarilla en los recreos a partir del 25 de octubre estaba ligada a respetar la distancia de seguridad, como marca la ley actual.

Otras comunidades ya han flexibilizado sus protocolos para que no se use la mascarilla con distancia en los patios del colegio. Cataluña aprobó esta semana un protocolo que elimina su uso en colegios durante actividades de deporte físico o para tocar instrumentos de viento.

También el País Vasco ha actualizado el protocolo de actuación en los centros educativos. En este caso, se mantiene la mascarilla para el alumnado menor de 12 años, que no está vacunado, mientras que los mayores de esta edad pueden prescindir de la mascarilla en los recreos y en actividades al aire libre organizadas por los centros educativos siempre que se respete la distancia de 1,5 metros.