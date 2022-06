La Escuela Primaria de Texas en la que se produjo el tiroteo cierra sus puertas

El 24 de mayo se produjo una de las mayores masacres en un colegio de los Estados Unidos. Ocurrió en la localidad de Uvalde, situada en Texas. Este incidente se produjo en la Escuela Primaria de Robb, en la que el atacante acabó con la vida de 19 niños y dos profesores. Se trató del peor tiroteo en una escuela de EE.UU. desde hace diez años en Newton, saldándose con la vida de 20 niños.

El superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Hal Harrell, ha anunciado que los pasillos de esta escuela no volverá a ver a niños corriendo y no se impartirán más asignaturas. Las puertas de este centro no volverán a abrir, ya que tras el incidente producido el 24 de mayo, ni los docentes ni los niños volverán a ser los mismos.

Esta decisión se comunicó el viernes en un reunión del consejo escolar, después de que una madre contara que su hijo estaba muerto de miedo ante la idea de tener que regresar al lugar donde se produjeron los hechos. Pero no es el único que no quiere volver a pisar el suelo de la escuela, ya que muchos han perdido a un amigo, un familiar o compañero de clase.

Incluso el Presidente de los Estados Unidos estudia un nuevo rumbo para la escuela donde ocurrió la masacre. Desde fuentes allegadas al gobierno han revelado que están pensando en darle un nuevo giro al lugar. El senador y representante de Uvalde, Roland Gutiérrez, ha dicho que el presidente Joe Biden está considerando demoler la escuela y construir una nueva utilizando fondos federales.

En cuanto al jefe policial, el consejo escolar ha decidido no tomar ninguna acción disciplinaria contra el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo, que está en el centro de los cuestionamientos sobre la acción policial durante el suceso. Arredondo fue quién tomó la decisión de que los agentes no entraran en la clase donde el atacante se atrincheró con dos profesoras y sus estudiantes, creyendo que se había pasado de un tiroteo activo a una toma de rehenes.