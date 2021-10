"Estudiar es más importante que 'stremear'": el ejemplarizante mensaje de Ibai Llanos a los adolescentes

Ibai Llanos está de moda y no sin motivo. El popular 'streamer' no para de dar ejemplo a los millones de jóvenes que le siguen a través de la red. No en balde, el joven de 26 años cuenta con una legión de más de 8 millones de seguidores en su canal de Twitch y con más de 7 millones de suscriptores en su canal de Youtube.

Con su cada vez más creciente aumento de popularidad, y la filtración de los sueldos anuales de los 'streamers' entre los que se encuentra él mismo, Ibai ha querido dejar claro a sus seguidores que no deben dejarse cegar por lo mareante de estas cifras millonarias: "Lo que yo gano no es real, solo lo gana uno de cada miles de millones de personas".

Estudiar y trabajar, por delante de todo

Durante su cita en su canal de Twitch, Ibai Llanos ha querido dejar claro su opinión después de la filtración de los sueldos de los 'streamers', en la cual se encuentra la cifra que el mismo gana anualmente: 1,99 millones de euros. Estos ingresos, tal y como bien ha declarado el propio Ibai, puede llevar a los más jóvenes a dejar de lado los estudios e intentar alcanzar la fama, y el dinero, mediante la creación de contenidos en la red. Ibai expresa la importancia de la formación de la siguiente forma: “Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso. Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante".

Para el famoso 'streamer' lo más importante es seguir con los estudios y trabajando y que, para todo aquel que lo desee, el streaming sea una afición, algo que no nos quite la perspectiva de la vida real: "Si después tienes aficiones, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre stremear y sigo con mi vida aparte y veo cómo me va”.

La clave del éxito para el creador de contenido es planteárselo justamente no como una profesión, sino como algo que hacer en el tiempo libre disponible: "'Tengo 3 viewers. Estoy desmotivado'. No, desmotivado no. Plantéatelo, como estar streameando de risas con tus colegas (...) Este trabajo no es real, esta mansión en la que vivimos no es real, el dinero no es real para nada. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Disculpadme si me pongo en el ejemplo pero es que esos casos son uno entre miles de millones. Si Twitch ya es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo”.

Además, para Ibai es importante lanzar este mensaje, ya que tomarse Twitch como una profesión debe hacerse con cautela: “Yo si empiezo a ganar dinero en Twitch seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir yo no dejo ni los estudios ni el trabajo y los estudios si puedo los acabo, aunque tenga miles de seguidores”.

Luego que por qué queremos tanto a @IbaiLlanos.Un buen mensaje para los chavales (y adultos) que quieren ser streamers, influencers de Instagram o youtubers.pic.twitter.com/oT2hPUmmti — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) October 8, 2021

Ibai vuelve a reafirmarse como uno de los 'streamers' con la cabeza mejor amueblada de toda la red, dado que no es la primera vez que habla alto y claro sobre la realidad, como en la ocasión que argumentó la necesidad de pagar impuestos en nuestro país ante la huida de varios colegas de profesión a Andorra. Entonces, Ibai se mostró muy tajante respetando a quien lo hiciera pero optando él mismo por permanecer en España. Los jóvenes de hoy día pueden disfrutar de que un referente como Ibai cuente con unos principios como estos y sigan su ejemplo para ponerlos en práctica en la vida real.