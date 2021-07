Coronavirus: Las farmacias piden garantizar que los positivos de los autotest se notifiquen

Los farmacéuticos han aplaudido la decisión de Sanidad de vender sin receta el test de autodiagnóstico del coronavirus, aunque han reclamado que aumente la colaboración con las administraciones para que los nuevos positivos detectados en estas pruebas queden reflejados en el Sistema Nacional de Salud para poder controlar la pandemia.

Así lo ha subrayado a Efe el director de los Servicios Técnicos del Consejo, Antonio Blanes, después de que el Gobierno haya anunciado que en el próximo Consejo de Ministros del 20 de julio dará luz verde a la venta sin prescripción de estas pruebas.

"Estamos ofreciendo a las autoridades la colaboración de las farmacias en la detección y comunicación de los positivos", ha manifestado Blanes, quien considera imprescindible "sacar todo el partido posible" a esta nueva herramienta para controlar los contagios.

Hasta ahora, los test se vendían en las farmacias de algunas comunidades autónomas, aunque se exigía prescripción para adquirirlos y eran realizados por el propio farmacéutico.

Los contagios de la quinta ola siguen creciendo

La decisión del Gobierno llega con la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes en 537 casos (datos del viernes), según Sanidad, que ha notificado 129.098 nuevos contagios entre los días 12 y 16 de julio, principalmente entre los jóvenes de 12 a 29 años -aunque desciende la transmisión en este grupo-.

El incremento de las infecciones se ha reflejado también en la ocupación de las UCI, que ha crecido desde el 7,8% del lunes, hasta el 9,5% el pasado viernes.

Para aumentar la detección ante esta escalada de casos en la quinta ola, en muchos casos asintomáticos y que en algunas comunidades están colapsando los servicios de atención primaria, la responsable de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba esta semana en el Congreso la aprobación del proyecto de Real Decreto sobre productos sanitarios para autodiagnóstico "in vitro" con el objeto de regular la venta y la publicidad de estas pruebas.

"Es muy importante establecer medidas de autodiagnóstico, ya que la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera y es conveniente incluirlo entre los productos de autodioagnóstico autorizados para su adquisición en farmacia sin ella", manifestó Darias ante la Comisión de Sanidad de la cámara baja.

Explicó que con esta medida se trata de aumentar la tasa diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de tratar de identificar las sospechas de casos positivos e, incluso, de asintomáticos como sucede con la mayoría de población comprendida entre los 12 y los 29 años.

La autorización para la venta de este tipo de test fue objeto de polémica hace meses, cuando varias comunidades, entre ellas Madrid, pidieron que las pruebas de autodiagnóstico estuvieran disponibles en las farmacias, medida que el Ministerio descartó. "Tan pronto llegaron al mercado, nos pusimos en marcha con la tramitación de este real decreto y estábamos esperando informe del Consejo de Estado para poder autorizarlo", explicó la titular de Sanidad.

Las farmacias preparan guías de actuación

Las farmacias prepararán guías de actuación para que sus profesionales puedan informar correctamente a los pacientes y garantizar que se realicen los test de manera adecuada.

Las pruebas de autodiagnóstico se venderán solo en las farmacias y su coste no será asumido por la Seguridad Social, aunque Darias anunció que trabajará para que tengan un precio "asequible".

La empresa española Rypo, encargada de importar y distribuir este tipo de pruebas a farmacias, ha explicado que el precio final de los test lo fijará cada establecimiento, según establece el borrador inicial de Real Decreto, que no impone restricciones, y estará exento de IVA.

Según sus cálculos, podrán adquirirse de forma unitaria, por un precio aproximado de entre 3 y 7 euros, en función del proveedor, y estiman que la venta al público en farmacias y sin prescripción médica de estas pruebas de autodiagnóstico -tanto de antígenos como de anticuerpos- permitirá descargar mucha presión al Sistema Nacional de Salud.

Los expertos detallan que los test de antígenos son los más indicados para detectar la enfermedad durante los primeros siete días de la infección, mientras que los test de anticuerpos -o serológicos- se emplean para analizar anticuerpos de la enfermedad y, por tanto, confirmar si se ha pasado o no la infección.

Instrucciones de uso

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), las pruebas de autodiágnostico de coronavirus que deben comercializarse en España deben tener una especificidad del 97% y una sensibilidad del 90%. Además, los test deben contener el etiquetado marcado CE seguido de cuatro dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado.

Si el resultado de la prueba es positivo, aparecerán marcadas las líneas de test (T) y la línea de control (C). Si el resultado es negativo, únicamente aparecerá marcada la línea de control (C). El test debe tener la línea de control (C) perfectamente visible en todo momento. De lo contrario, la prueba es defectuosa y por tanto inválida.