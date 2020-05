Frank Sinatra, 22 años sin ‘La voz’

Francis Albert Sinatra falleció tal día como hoy de 1998 en Los Ángeles, California. En el día en que se cumplen 22 años sin ‘La Voz’, repasamos sus cinco mejores canciones y diez curiosidades que no sabías sobre él.

Casi muere al nacer

Hijo único de inmigrantes sicilianos, muy pocos saben que estuvo a punto de morir al nacer. Al parecer, el médico tuvo problemas durante el parto perforándole el tímpano, pero la abuela de Frank, Rose, notó que el bebé no respiraba y lo sostuvo bajo agua fría hasta que finalmente comenzó a respirar.

Fue repartidor de periódicos en su juventud

Tras haber dejado el instituto y trabajar como repartidor de periódicos y remachador en un astillero, a mediados de los 30 supo que quería ser cantante tras escuchar a Bing Crosby en el Loew's Journal Square en Nueva Jersey.

Su inspiración: Bing Crosby

La primera vez que trabajó en la gran pantalla junto a su ídolo, Bing Crosby, fue en la película High Society en 1956, que, por cierto, fue la última actuación de Grace Kelly antes de convertirse en Princesa de Mónaco.

Fue número uno en EEUU durante 12 semanas

Sinatra saltó a la fama en la década de 1940 convirtiéndose en el mejor artista estadounidense de todos los tiempos. A lo largo de 60 años de carrera le puso voz a temas ya clásicos como ‘My Way’, ‘Strangers in the night’ o ‘New York, New York’, pero su primer gran logro lo consiguió con 'I'll Never Smile Again' en 1940, que ocupó el primer puesto de la US Billboard ocupando el primer puesto de la lista durante 12 semanas.

La primera vez que le apodaron ‘La Voz’

La primera vez que lo etiquetaron como ‘La Voz’ fue en una serie de espectáculos en los que era telonero del clarinetista de jazz Benny Goodman en el Paramount Theatre de Nueva York en 1942. Esta fue su primera actuación en solitario.

Creó una fundación

Si bien Frank Sinatra era conocido en todo el mundo por su personalidad pública, pocos sabían sobre sus esfuerzos filantrópicos privados para ayudar a la humanidad creando una fundación que lleva su nombre.

Su relación con la mafia

En 1947 fue fotografiado en La Habana con los capos dela mafia Rocco y Joe Fischetti, antiguos conocidos de la infancia de Hoboken, junto con Lucky Luciano. Aunque Frank era inocente de cualquier actividad relacionada con la mafia, la historia lo seguiría a lo largo de su carrera.

Su hijo fue secuestrado

En 1953, su hijo Frank Jr., de 19 años, fue secuestrado y el cantante pagó un rescate de 240.000 dólares para liberarlo. El FBI finalmente atrapó a los secuestradores y recuperó la mayor parte del dinero del rescate.

Su relación con la política

Hizo campaña para Ronald Reagan en la campaña presidencial de los Estados Unidos en 1980 y produjo la gala inaugural de Reagan en 1981, como había hecho anteriormente con el presidente John F. Kennedy 20 años antes.

Se casó cuatro veces

Además de ser conocido por su espectacular voz, Fran Sinatra era un rompecorazones. Se casó en cuatro ocasiones, la primera con Nancy Barbato con la que tuvo tres hijos, más tarde con Ava Gardner, Mia Farrow y, por último, con Barbara Marx.