FrenaLaCurva, ayuda entre vecinos mientras nos quedamos en casa.

FrenaLaCurva Maps es una iniciativa ciudadana que pretende paliar las necesidades de los ciudadanos, especialmente teniendo en cuenta a colectivos en situación de vulnerabilidad o de brecha digital.Se trata de herramienta tecnológica complementaria a las oficiales,para ayudarse entre vecinos en tareas básicas que algunas personas, por edad, limitaciones físicas, etc. no pueden realizar, como tirar la basura, ir a comprar medicamentos o hablar con alguien por teléfono.

Ayudar al vecino

Esta iniciativa quiere tender un puente entre personas con necesidades debido a las medidas de aislamiento contra el coronavirus con personas voluntarias, instituciones y comercios que puedan solucionarlas. Hay cuatro categorías principales:● Necesidad propia: la persona en necesidad de un servicio rellena el formulario.● Necesidad con intermediación: necesidad creada por personas que saben de necesidades de personas que no pueden rellenar el formulario por no tener acceso a móvil u ordenador.● Ofrecimiento: voluntarios que pueden hacer compras, sacar basura…● Servicio público disponible: mercados o farmacias con horarios modificados, veterinarios abiertos, centros sociales que ofrezcan comidas, aseo y comida para transportistas...

Además, la web incluye información con los teléfonos de otros colectivos y asociaciones como las de mujeres en situación de maltrato, emergencias, información oficial sobre COVID, etc.

Ejemplos de necesidades que solventa FrenaLaCurva

● Compra de medicamentos o alimentos● Comida preparada● Bajar la basura● Pasear o acoger animales domésticos● Acompañamiento telefónico

Personas mayores sin nuevas tecnologías

Muchas personas mayores o sin acceso a las nuevas tecnologías no van a poder tener acceso a esta herramienta. Es importante ser proactivos en nuestro entorno e intentar averiguar si tenemos cerca a alguna de estas personas para alertar sobre sus necesidades. Todos conocemos a personas de nuestro edificio o el presidente de la Comunidad nos puede ayudar a averiguar el nombre de estas personas. Algunos vecinos están poniendo carteles en el portal o portales contiguos, supermercados, farmacias, o incluso mensajes en telas que cuelgan de las ventanas.

En esta web aconsejan ser cuidadoso siempre con no revelar la dirección exacta de personas vulnerables o de hacer adelantos de dinero por servicios, para evitar robos o conflictos.

Cómo funciona

FrenaLaCurva es muy visual y fácil. A través de un mapa de España se puede explorar la zona deseada, después se escribe nuestras necesidades o bien, se ofrece nuestra ayuda.

Además, la web incluye un completo formulario con los requisitos a seguir para prestar ayuda, también las recomendaciones sanitarias, si la necesidad incluye a niños y la necesidad de ser responsables a la hora de hacernos voluntarios.

Nuestros vecinos nos necesitan, quizás mañana los necesitemos a ellos.