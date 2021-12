Las cena de Nochebuena se acerca y, como cada 24 de diciembre, nos plantea uno de los grandes retos de las comidas familiares del final de año: conseguir esquivar los comentarios del "cuñado" de turno.

Si las comidas familiares, por lo general, ya presentan un desafío, la cena de Navidad se lleva la palma. Los temas de conversación haciendo balance del año y preguntando sobre política, ex parejas y trabajo ponen en jaque hasta a los más serenos de la mesa.

Para evitar que una cena agradable se convierta en un campo de minas, traemos una guía de conversaciones para las cenas de Navidad:

Si alguien ha perdido recientemente a un ser querido no trates de sacar el tema, a menos que la propia persona quiera hablarlo y así lo especifique. Si alguna persona de la mesa no tiene trabajo no preguntes si está o no buscando empleo ni insistas en ese tema. No preguntes una y otra vez a los solteros cuándo van a traer una pareja a casa. Si alguien se ha casado recientemente o lleva un tiempo con su pareja no preguntes cuándo tienen pensado ser padres. Y si ya son padres no preguntes cuándo van a ir a por el segundo. Si la persona lleva un tiempo considerable de noviazgo no saques el tema de cuándo se casarán. Quizá la respuesta sea "nunca". No hables de si alguien ha ganado o perdido peso, básicamente no hagas comentarios negativos sobre el físico de nadie. Evita las discusiones sobre política, cada uno tiene su ideología y no es el momento de estos debates. No le preguntes a esa persona que vive con sus padres sobre cuándo se independizará. No te metas en lo que come o no come alguien. Si es vegano, intolerante a la lactosa o simplemente no le apetece comer, no insistas con el tema.

Si por el contrario te encuentras de la parte asertiva que no suelta este tipo de comentarios pero que sí los recibe, el consejo es que intentes no entrar en conflictos que no merecen la pena. Trata de no dar importancia a las valoraciones sobre tu situación sentimental o tus decisiones personales, cada persona tiene su punto de vista y su forma de ser. Educar a todo el mundo en la empatía y el respeto no es cosa de una noche.

Intenta centrarte en las cosas positivas de ese día, como compartir tiempo de calidad con las personas que quieres y disfrutar de la comida y los buenos momentos que se den durante la noche. Evita quedarte con comportamientos y comentarios negativos, si ves que son realmente malintencionados o hirientes espera a otro ocasión para comentárselo a la persona, quizá ella misma no percibió en ese momento que lo que dijo pudiera afectarte.