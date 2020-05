La Guita, con los héroes de la pandemia

Lucas ha decidido compartir su premio de una caja de La Guita, con María del Pilar, enfermera de profesión, que recibirá otra exactamente igual. Hay muchos motivos para reconocer a todo el personal sanitario, claro, pero se pueden resumir perfectamente en uno, el que ha elegido Lucas: “por estar en primera línea”. En clave más personal se muestra Francisco Manuel al decidir hacer partícipe de su premio a Francisco, conductor de autobús de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam): “es mi héroe”… es lo que tiene haber atendido a los ciudadanos que necesitaban desplazarse durante lo más duro del confinamiento. Sergio ha querido reconocer la labor de Rosa, trabajadora de una empresa de geles hidroalcohólicos, algo a lo que hay poco más que añadir, aunque Sergio quiere dejar claro que “ha trabajado poniendo en riesgo su salud para que otros puedan estar protegidos”. Cristina quiere destacar la labor de Piedad, trabajadora de supermercado, “porque se lo merece después de todo lo que ha trabajado sin protección”. Por su parte, Jesús quiere destacar la labor desempeñada por Daniel, militar de profesión, que ha participado en la desinfección de residencias de mayores y otros espacios públicos…

Estos son solo cinco casos tomados entre los 100 ganadores dobles del reto que planteó La Guita durante las fechas en que estaba prevista la celebración de la Feria de Abril a través de #YOVIVOLAFERIAENCASA, una iniciativa con la que se pretendía llevar la alegría del Real a todos los hogares durante el confinamiento y, de paso, mostrar el agradecimiento, por su dedicación y compromiso, a las personas que durante este tiempo más se han significado en su esfuerzo cotidiano, poniendo en muchos casos en riesgo su salud en beneficio de toda la sociedad.

Los 100 ganadores recibirán en su domicilio una caja de La Guita con la opción, además, de enviar otra caja de La Guita al héroe social que libremente eligieran, por lo que son 200 cajas en total.

Cabe recordar que tras la forzosa suspensión de la Feria de Abril debido a la pandemia, en su afán porque hubiera al menos algo de Feria en los hogares, La Guita lanzó un reto fotográfico encaminado a premiar imágenes tomadas en las propias viviendas y sus balcones en las que se respirara Feria, con los participantes vestidos con sus trajes de flamenca, de corto o de chaqueta con el mismo protagonismo que tienen sobre el albero sevillano. “Si las casetas son una extensión de nuestras casas, este año La Guita pretende que sea al revés”, era la idea de partida… y ha resultado todo un éxito, ya que han sido cerca de 700 los participantes que se han animado a enviar sus fotos a una iniciativa con la que La Guita pretendía –y sin duda ha conseguido- aunar ese disfrute de una de Feria en los hogares con el reconocimiento a la labor que han venido desarrollando estos héroes durante la pandemia.

Hemos visto cinco casos entre los 100 premiados… pero no, no son suficientes. No podemos dejarnos atrás a Salud, técnico de Emergencias del SAMU -a la que quiere reconocer su labor Rosa enviándole una caja de La Guita- por “haber trabajado en un hotel para contagiados dejando a su familia y quedándose a vivir allí”; tampoco podemos olvidarnos de Fernando, un pequeño empresario que ha tenido durante más de un mes cerrado su negocio y al que Esther quiere reconocer por “no perder la ilusión ni la esperanza”. Y ahí está también María Dolores, limpiadora, a la que Gemma quiere reconocer su labor en una residencia “en la que además de limpiar ha estado colaborando en las comidas”. Adela ha querido premiar el esfuerzo de Aurora, enfermera de UCI, que ha estado durmiendo y prácticamente viviendo en una furgoneta para evitar contagios entre su familia, al convivir habitualmente con personas que están en grupos de riesgo… Beatriz, por su parte, quiere reconocer a Enrique, un agente de la Policía Nacional que además de sus labores propias ha estado participando en las celebraciones de cumpleaños de niños “para llevarles energía”… Y tampoco podemos olvidarnos de José Carlos, médico; de Francisca, cajera; de María Elena, maestra; de Jesús, transportista o de Rafael, farmacéutico y también queremos recordar a… Muchas gracias a todos.

