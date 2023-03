Málaga pasa de nivel con los videojuegos

Si hay un tren que la economía andaluza y, en particular la malagueña, no pueden dejar pasar es el de la industria de los videojuegos. Con una facturación anual que todos los años sobrepasa los nueve ceros antes de la primera cifra y un público exponencial en crecimiento, no cabe ninguna duda que es uno de los sectores más en boga. Sobre el videojuego, sus oportunidades para el turismo, su tejido empresarial y sus posibilidades laborales de presente y de futuro se ha debatido en diferentes mesas este jueves en las jornadas La industria gaming como motor de la economía, organizadas por Grupo Joly –el editor de este periódico– con la colaboración de Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol.

La industria andaluza, dentro de todas sus oportunidades sigue “en pañales” a pesar de los casos de éxito como el equipo de esports Giants o Kaiju, organizadora de eventos como la Freakcon o Gamepolis –al que han acudido más de 100.000 personas en sus últimas ediciones–. Para dar el siguiente paso y explotar todas las potencialidades que tiene la provincia y la región, los expertos han reclamado más inversión externa, formación que ayude a crear y potenciar el talento autóctono, más competitividad para atraer el talento externo y una buena dosis de colaboración público privada que sirva como abono en la que puedan germinar todas estas semillas –como podría ser el Polo Digital en Málaga–.

Museo OXO Málaga

La jornada estuvo protagonizada por tres mesas de debate diferentes, pero antes de su comienzo tomó la palabra Miguel Ramos, cofundador de Kaiju Group, para impartir la ponencia de apertura OXO, Museo del Videojuego.

Este espacio abrió sus puertas en Málaga hace un par de meses con el objetivo de “ser un edificio vivo, la casa del videojuego en Málaga, donde se concentren todas las actividades sobre el mundo del videojuego”. El inmueble se diseñó, según Ramos, como “un edificio muy lúdico para que nada más entrar se tenga un montón de sensaciones”. El espacio recibió en su primer mes con las puertas abiertas más de 11.000 visitas, consolidando así su objetivo de tratar de ser el segundo museo más visitado de la provincia. Ahora, para seguir creciendo OXO quiere abrir sus puertas a todo el mundo, por lo que a finales de este mes van a anunciar su nueva programación cultural repleta de presentaciones y encuentros para todos los amantes del videojuego.

Para traer turistas gaming a la provincia es primordial la colaboración público-privada

Con el objetivo de intercambiar ideas, la primera mesa de debate, titulada Destino Gamer: nueva oportunidad para el turismo, contó con la participación de Lisardo Morán, director gerente de la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía; Manuel Lara, director de Marketing en Turismo y Planificación Costa del Sol; Virginia Calvo, copropietaria y jefa de operaciones de Giants Gaming. Javier Cintora, subdirector de Málaga Hoy, que fue el encargado de moderarla.

Los ponentes, durante sus intervenciones, reflexionaron sobre la forma en la que se puede incorporar la industria del videojuego al turismo de Málaga. De esta forma, Lara, Morán y Calvo coincidieron en que es fundamental la colaboración público-privada para atraer al turismo gaming a la provincia y que el crecimiento y el auge de esta industria no es ninguna moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse.

En este sentido, Lara aseguró que se deben mejorar las actuaciones público-privadas y desarrollarlas para “generar nuevos mercados y nuevos nichos para ser capaces de atraer a este turismo”. En un momento “perfecto para reconocer la marca Costa del Sol”, se debe fomentar esta colaboración, intentar eliminar la estacionalidad y atraer, a su juicio, a turistas nómadas que sepan adaptarse a una industria que está cambiando continuamente.

En este punto, Calvo añadió que “la industria del videojuego cuando te quieres dar cuenta ya ha pasado y la sufrimos diariamente”. Por lo que, a su juicio, lo que este sector necesita es “agilidad y oportunidades”. Caminando en una buena dirección, así considera Calvo que va el mundo del videojuego en Málaga, ya que el sector cuenta con “muchas ganas y fuerzas de aprovechar todas las oportunidades”.

Para Calvo no es que el videojuego sea una moda pasajera, lo cual ve “imposible”, para ella este mundo es “generacional” y, al igual que están trabajando porque el mundo de los esports sea “lo más profesional posible”, también aseguró que se debe tener “la capacidad de mantenernos al alto nivel de competitividad en el que estamos”.

Por su parte, Morán señaló que la industria va “por buen camino”, pero debe trabajar para que “crezca cada vez más el tejido empresarial”. Por ello lo que necesitan es tiempo para hacerse a la idea de que incorporar la industria del videojuego “rompe con las características a las que se está acostumbrado”. Eso sí, Morán aseguró que Málaga “tiene la capacidad de atraer a cualquiera, de acoger a estos turistas y nuevos eventos”.

De igual forma, para poder atraer a esos turistas, el gerente de Turismo Andaluz incidió en que se deben tener en cuenta todos los perfiles profesionales que se han creado en torno al gaming y saber el cómo se desplazan por el mundo turístico.

La formación es "clave" para el crecimiento de la industria

De cómo introducir el mundo gaming al turismo a debatir sobre en qué situación se encuentra esta industria a nivel andaluz. Este fue el punto que protagonizó la segunda mesa de debate de esta jornada, titulada Los videojuegos y la industria digital andaluza en la que participaron Raúl Jiménez, director de la Agencia Digital de Andalucía; Curro Rueda, cofundador y CEO de Viva Games y presidente de la Asociación de Videojuegos de Andalucía (AVA); Gerard Álvarez, director de la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital de Málaga (EVAD). Jorge Pedrosa, redactor de Málaga Hoy, fue el encargado de moderarla.

Lo primordial para los tres expertos fue que para que la industria siga creciendo es “clave” impulsar la formación. Actualmente, según Rueda, es muy difícil encontrar un niño de entre 16 y 18 años que no consuma algún videojuego. Por ello, consideró que “hay que convertir a esos consumidores en creadores” y para lograrlo es fundamental la participación de la administración pública e intentar incorporar la asignatura de programación en la educación de los más jóvenes.

Por su parte, Jiménez añadió que si se quiere crear talento, se debe diseñar “una formación especializada en el mundo audiovisual amplio –creación de contenido digital, de ficción, edición de película, entre otros– porque esto va a permitir que haya cursos formativos ágiles que abarquen más mercados”. De igual forma, señaló que la industria del videojuego en Andalucía ha tenido los últimos años “una evolución muy buena gracias a Málaga”. Álvarez destacó que desde EVAD su principal empuje es crear tejido empresarial y para conseguirlo le abren puertas a sus alumnos, pero “hace falta crear ciertos perfiles –contamos con desarrolladores y artistas–, pero no hay uno específico de marketing”. Para que estas figuras se puedan crear “hace falta dinero”, a lo que añadió que desde la industria observan que “hay ayudas para el cine y para la música, pero no para el videojuego”. Así pues pidió a la administración pública apoyo para que este tejido empresarial siga creciendo.

Hay más demanda de trabajo que jóvenes formados

La insistencia por tener más formación sobre esta industria viene en consonancia a la demanda de empleo, que es cada vez mayor. Este fue el punto de partida de la tercera mesa de debate: Los videojuegos como salida profesional: más allá del ocio. En ella participaron Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenido Digital en Promálaga; Lucía Herrero, presidenta de la Asociación de Creadores de Videojuegos MálagaJam y Antonio José Fernández, director de la Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios de la Universidad de Málaga, con Javier Cintora, como moderador.

“La demanda de trabajo que requieren las empresas no puede ser cubierta por la gente que se está formando”, según dijo Fernández. En este punto, tanto Guerrero como Quirós coincidieron con él. Esta demanda que no se llega a cubrir, a pesar de que en la Universidad y en los grados superiores se están formando programadores, se debe a que están apareciendo perfiles muy especializados. Unido a la necesidad de formar a más jóvenes, va ligado también el hecho de que “hacen falta educadores para formar a los futuros trabajadores del sector del videojuego”.

Quirós señaló que es muy importante conocer todos los cursos que hay de formación sobre la industria, puesto que los jóvenes encuentran trabajo nada más terminar. Asimismo, incidió en que sigue siendo necesaria más financiación, aunque considera que “el que falten perfiles es bueno porque eso quiere decir que se está creciendo”. Por su parte, Guerrero remarcó que esta industria continúa creciendo, “le queda un camino duro que recorrer”, pero debe asentarse y “repartir el dinero a nuevas propuestas, nuevos estudios y no siempre a las mismas empresas de siempre”.

“El videojuego es estratégico para Andalucía”

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida en la jornada La industria gaming como nuevo motor de la economía. Durante su intervención, aseguró que el sector del videojuego “ya factura más que la música y el cine juntos”. Además, incidió en que el sector del videojuego tiene un mercado profesional con “muchas oportunidades para los jóvenes”. Para Salado va a ser “estratégico para Andalucía” y Málaga será primordial en este camino puesto que actualmente “concentra más del 40% de la industria del videojuego de Andalucía”.

A pesar de que Málaga ya está de moda en muchos sectores, el presidente de la Diputación incidió en que “tenemos que seguir posicionándonos dentro de la industria del videojuego y apostando por ello”. Un ejemplo de la apuesta de la provincia por crecer en este sector es la apertura del Museo OXO, el pasado mes de enero, que se inauguró con el objetivo de atraer a un público intergeneracional, tanto nacional, como extranjero, y también quiere ser “el segundo museo más visitado de la capital”. Así pues, Salado aseguró que también quieren estar presentes en los esports y que “Málaga esté identificado”, puesto que “ha duplicado sus cifras en audiencias en los últimos años”.

De igual forma, el presidente de la Diputación también quiso destacar que los videojuegos son para todas las edades y que unen a los padres y a sus hijos en un mundo cultural, lleno de entretenimiento y que puede llegar a aportar muchos valores. Por otro lado, también hizo hincapié en la formación de los profesionales que forman parte de este sector, ya que su nivel, a su juicio, es alto. En cuanto a la demanda de empleo, también considera que es alta, ya que gracias al gran volumen que existe a día de hoy “los jóvenes pueden encontrar trabajo fácilmente” después de terminar sus estudios.

“El videojuego está cambiando otros sectores”

Una jornada “para bajar las revoluciones y reflexionar”. Así es como Susana Carillo, concejala del Área de Innovación Digitalización Urbana, definió este intenso encuentro que tuvo como protagonista la industria del videojuego y reunió a diferentes expertos del sector. Carillo consideró que este sector es tan grande que no cree que haya otro “en el que se admitan tantas profesiones y tan diferentes”. La importancia de este sector y su influencia es tal que “todas las tecnologías que se usan en el videojuego se están utilizando para transformar otros sectores”.

La apuesta por el mundo del videojuego es, según Carillo, “una de las mejores cosas que tiene el Polo Digital de Contenido Digitales”, por el que han pasado más de 6.000 jóvenes. Además, remarcó que fue “hace más de cinco años cuando el Ayuntamiento decidió apostar por este sector que se consideraba una frikada”. De este modo, incidió en que Málaga ha llegado al punto en el que “no hay que atraer el talento, sino que hay que retenerlo”. Muchos son los jóvenes que dejaron sus estudios, según los datos proporcionados en Málaga, hay un 22% de abandono escolar. Por lo que la edil considera que hay que fomentar la formación dentro de este sector y convencer a los jóvenes que dejaron los estudios para que vuelvan a las aulas y encuentren realmente lo que les apasiona. Además, también remarcó que “en este mundo se estudie lo que se estudie todo el mundo va a encontrar trabajo en este sector que no para de crecer”.

De igual forma, la concejala también explicó que a finales de este año se va a inaugurar la primera incubadora de alta tecnología en el metaverso con la ayuda de la Fundación Incide. Por ello, en estos momentos, aseguró la concejala. se encuentran contactando con “empresas y emprendedores que estén pensando en crear un proyecto en el metaverso” para que se trasladen a Málaga,