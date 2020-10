'Marca tu ritmo', la nueva campaña de concienciación sobre la fibrilación auricular

Más de un millón de españoles sufren fibrilación auricular (FA), la arritmia más frecuente que se caracteriza por la presencia de latidos auriculares desorganizados e irregulares, y muchos de ellos están sin diagnosticar.

La FA es una de las principales causas de sufrir un ictus, así como de otras enfermedades cardiovasculares. Por ello y, con ánimo de profundizar en el conocimiento de la sociedad española sobre la fibrilación auricular, Boehringer Ingelheim España presenta los resultados de una encuesta nacional a este respecto (n=1000).

La compañía farmacéutica desvela que el 60% de los españoles no conoce la fibrilación auricular, ni la asocia a un mayor riesgo de ictus, un porcentaje similar al que ofrecen los datos de Andalucía y, por este motivo, ha lanzado este martes la campaña ‘Marca tu Ritmo’, que busca ayudar a reconocer la fibrilación auricular y a tomarse el pulso para estar alerta ante esta enfermedad.

Una dolencia desconocida

El desconocimiento de la fibrilación auricular (FA) está patente en la mayor parte de la sociedad: jóvenes, adultos y mayores muestran niveles similares, sin diferencias significativas. A pesar de la gran incidencia de esta patología, menos de una de cada tres personas conoce la FA por un familiar o conocido. No obstante, se aprecia interés entre los jóvenes, puesto que lideran las búsquedas en Internet sobre la fibrilación auricular.

En Andalucía, según los datos de la encuesta, existe poco conocimiento de la FA en relación a otras enfermedades ya que sólo el 48% de los andaluces relaciona la insuficiencia cardíaca con un mayor riesgo de fibrilación auricular y solamente la mitad de los andaluces vincula la hipertensión como factor de riesgo.

En lo que respecta a los principales síntomas de la fibrilación auricular, el 63% de los andaluces acierta al asociar la FA con "un ritmo cardiaco rápido e irregular" y casi la mitad la relaciona con "dolor y presión en el pecho".

A su vez, uno de los principales riesgos de la fibrilación auricular es el ictus embólico. Las variaciones del ritmo cardiaco pueden crear la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, que si se desprenden pueden dar lugar a obstrucciones en las arterias del cerebro (ictus cerebral) u otras localizaciones (embolia arterial periférica).

Además, también se relaciona la fibrilación auricular con enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los andaluces desconocen en su gran mayoría este riesgo: el 65% reconoce no saber que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus.

El doctor Antonio Fernández, cardiólogo del Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que, "sin duda, el ictus es la complicación más temida de la fibrilación auricular, puesto que puede causar secuelas para toda la vida, como problemas de movilidad o en el habla, e incluso la muerte. Por ello, recomienda seguir un estilo de vida saludable, así como "estar atentos ante síntomas como palpitaciones y tomarnos el pulso para detectar si va sin ritmo, para poder consultar con nuestro médico".

Los andaluces reconocen la importancia de un estilo de vida saludable para mantener un estado de salud óptimo que ayude a prevenir patologías. Casi el 70% de los andaluces encuestados apunta a llevar una dieta equilibrada para prevenir la aparición de la fibrilación auricular y el 64% cree que el ejercicio físico moderado también es clave. Como parte de un estilo de vida saludable, los andaluces también reconocen la importancia de no fumar (61%).

CAMPAÑA

La FA es una de las grandes desconocidas entre las patologías cardiovasculares, a pesar de su alta extensión entre la población. Según los datos de la encuesta, este desconocimiento está extendido por toda España, subiendo hasta el 76% en Islas Baleares o 70% en Castilla y León o Navarra que no saben qué es la fibrilación auricular. Esto se debe, en la opinión del 90% de los españoles, a que no hay suficiente información sobre la fibrilación auricular y por ello el 70% cree que son necesarias más campañas de concienciación para la sociedad, así como mayor difusión en los medios de comunicación.

La campaña ‘Marca tu Ritmo’ busca dar a conocer los síntomas de la fibrilación auricular, para ayudar a detectar una posible fibrilación auricular y acudir al médico si hay sospechas. Para ello, se han creado tres vídeos en los que se pueden observar tres situaciones diferentes que ejemplifican lo que supone esta patología.

Saber tomarse el pulso correctamente y hacerlo de manera periódica puede ayudar a una detección temprana al alertar de posibles alteraciones. Por esta razón, en el marco de la campaña también se quiere informar sobre cómo tomarse el pulso correctamente y cuáles son los signos de alarma, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Una frecuencia cardiaca normal se encuentra entre las 60 y las 100 pulsaciones por minuto, aproximadamente. Si la frecuencia cardíaca está por debajo o por encima, y/o si el ritmo cardiaco es irregular, es importante consultar con un médico.

Para el doctor Miguel Ángel Prieto, coordinador nacional del Estudio Iberican, en nombre de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) asegura que ellos creen que este tipo de campañas son "fundamentales para dar a conocer enfermedades cardiovasculares como la fibrilación auricular y concienciar a la sociedad de la importancia de acudir a su médico de Atención Primaria en cuanto sientan el mínimo signo de que algo va mal con su corazón".

También Maite San Saturnino, presidenta de Cardioalianza, destaca la importancia de las campañas de concienciación ante una enfermedad tan prevalente como la fibrilación auricular y añade: "A pesar de que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común, está infra diagnosticada y hay un elevado porcentaje de población que la padece pero no lo sabe".

"Ello ocurre, en parte, porque la gente desconoce los signos de alarma o, a veces, porque no da casi señales hasta que se manifiesta en forma de ataque. La fibrilación auricular aumenta hasta cinco veces el riesgo de ictus y eventos trombo embólicos, con lo que es fundamental llevar a cabo campañas de concienciación como ésta para que, tanto la población general como los pacientes que ya han sufrido un evento, aprendan a autoevaluar su riesgo empezando, primero, por saber cómo tomarse el pulso, ya que es una de las medidas más fáciles para saber si nuestro corazón late demasiado lento, demasiado rápido o de forma irregular, y, por tanto, la forma más rápida de detectar una arritmia", indica.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (Feasan) recuerdan además que "cuanto antes se detecte la fibrilación auricular antes se podrá instaurar el tratamiento anticoagulante, si el paciente lo requiere, y protegerle de un posible ictus". "La mayoría de los pacientes anticoagulados en España están anticoagulados como consecuencia de una fibrilación auricular, por eso en Feasan estamos plenamente comprometidos con impulsar campañas como esta".

"Una vez se detecta la FA es importante empoderar al paciente en el manejo de su enfermedad y su tratamiento, para ello desde Feasan ofrecemos diferentes recursos educativos (guías, cursos, etc.) adaptados a las necesidades del paciente. Pero detectar la fibrilación auricular es vital", explica Rafael Martínez, presidente de la federación.

"Bajo nuestro compromiso por ayudar a la detección y prevención de la fibrilación auricular, nos sentimos también con la obligación de informar y concienciar a la población general para contribuir a reducir sus cifras. Sabemos que son momentos difíciles para todos, pero debemos apoyarnos en nuestro sistema sanitario y no dejar que el miedo nos venza. Hemos demostrado que todos juntos somos más fuertes y tenemos que seguir sumando. Es tan importante reconocer los síntomas de la fibrilación auricular como dar el paso de ir al médico en caso de sospecha", afirma la doctroa Elena Gobartt, Gerente de Medical Affairs de Boehringer Ingelheim España.

