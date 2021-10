Juicio por una violación múltiple en Manresa: La víctima dice que temió morir y que no ha levantado cabeza

La joven de Manresa (Barcelona) violada por cuatro chicos en un piso en julio de 2019, cuando tenía 17 años, ha asegurado que "tuvo mucho miedo" de morir y que, desde entonces, sufre ataques de pánico, no puede ir sola por la calle ni tampoco ha podido retomar sus estudios: "Mi vida ha sido una puta basura".

Así lo ha explicado durante el juicio que ha arrancado este viernes en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro acusados, en prisión provisional y para quienes la Fiscalía pide 55 años de cárcel por cuatro delitos de agresión sexual -uno como autores y tres como cooperadores necesarios de las violaciones perpetradas por los demás-, uno de los cuales en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al 13 de julio de 2019, cuando la víctima acudió a casa de los acusados, a quienes acababa de conocer, para cenar y "hacer tiempo" hasta acudir a una fiesta, momento que aprovecharon los procesados para violarla por turnos tras haberle ofrecido previamente bebidas alcohólicas y hachís.

Durante esta primera sesión, la víctima ha asegurado que tuvo "mucho miedo" por su vida y que pensó que algo podría ocurrirle si no "obedecía" a lo que le decían, pese a lo cual, ha subrayado, se resistió con "todos los recursos disponibles" a la violación.

"Les hice entender de todas las formas que no quería. Les dije que pararan, me intenté levantar y chillar (...), pero ponían todo su cuerpo encima mío y no podía moverme apenas", ha relatado la joven, que ha insistido en que llegó a "forcejear" para "quitárselos de encima" después de que una de las defensas le cuestionara si "intentó cerrar las piernas". "Estaba en estado de shock pero daba chillidos de dolor y para que parasen. Lo único que quería era marcharme", ha indicado.

La víctima ha subrayado que, desde la violación, no ha podido rehacerse, ha dicho que tiene "pensamientos suicidas y de hacerse daño constantemente" e incluso ha tildado su vida de "puta basura".

"He engordado 40 kilos en año y medio por la ansiedad de estar en mi habitación sin poder salir. No tengo contacto con mis amistades por la depresión y el malestar. Tengo muchísimos ataques de pánico (...), tengo fobia a los hombres y no quiero que me toquen, incluso con mis familiares. Siento que no puedo ir sola por la calle, duermo en estado de alerta. He intentado seguir con las clases, pero no he podido", ha explicado.