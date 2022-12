Muere 'Ali Spice' la influencer de TikTok en un accidente

La influencer estrella en TikTok 'Ali Spice' ha muerto en un accidente de tráfico en Florida, Estados Unidos. Alexandra Dublin, nombre real, iba conduciendo cuando un hombre que iba en sentido contrario embistió el vehículo que pilotaba la joven americana. El accidente ha dejado dos víctimas mortales más que iban con la tiktoker en el coche.

El hombre que iba conduciendo en sentido contrario y que provocó el accidente se dio a la fuga y tanto los familiares de la víctima como los seguidores de la tiktoker han pedido a través de las redes sociales que se haga justicia y que hagan todo lo posible por encontrar al responsable de los hechos.

Según actualizaciones de la patrulla, el vehículo del sospechoso ha sido confiscado y están trabajando para obtener una orden de registro con el fin de recopilar pruebas que identifiquen al conductor. El padre de Alexandra, James Dublin aún no cree que esto esté pasando, son incapaces de asimilar la pérdida de su hija de tan solo 21 años de edad.

El último recuerdo que tiene la familia de 'Ali Spice' tiene con ella es del día de Acción de Gracias según relata su progenitor "Con mi hija siempre te sacas muchas fotos. Pero hombre, en Acción de Gracias nos sacamos un montón y ¿quién iba a saber que esas serían las últimas fotos que sacaríamos? Al menos juntos".

Una de las amigas de Ali, Laine Farrell, escribió: "No puedo creer esto. Compartimos el mismo cumpleaños 'hooter', ambas escorpio que están obsesionadas con Hello Kitty, el rosa y los gatos. Acababas de cumplir 21 años. La vida es una locura".

Las condolencias no han tardado en llegar a su perfil de Instagram y el pasado martes su familia posteo una imagen de la joven de cuando tenía 17 años donde reclama ayuda por parte de los seguidores si tienen alguna pista que pueda ser relevante en el caso. Han querido hacer un llamamiento para que no se dejen llevar por el odio y no publiquen este tipo de mensaje en las redes sociales de la influencer.