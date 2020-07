Muere Buddy, el primer perro diagnosticado de coronavirus

El primer perro positivo por coronavirus ha muerto tres meses después de habérsele diagnosticado la enfermedad. Así lo ha anunciado National Geographic, que informa de que Buddy, el pastor alemán de una familia americana, fallecía el 11 de julio tras varios meses de enfermedad, aunque aún no está claro si la causa de la muerte ha sido el coronavirus o un linfoma, aclara la organización internacional.

Buddy fue el primer perro en contraer coronavirus en Estados Unidos. Fue a mediados de abril cuando el animal comenzó a presentar problemas respiratorios y, seis semanas después, fue diagnosticado de Covid-19. En aquel momento, su dueño, Robert Mahoney, que había contraído Covid-19, pensó que podía haber contagiado a su perro.

En el momento de su fallecimiento, Buddy ya había superado el coronavirus pero su salud seguía decayendo, según narra National Geographic.

Even though Buddy the German shepherd likely had cancer, his health records show how little we know about animals and the coronavirus https://t.co/SYn8QSpzM7