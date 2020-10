La Nasa quiere hacer historia aterrizando en el asteroide Bennu

La Nasa quiere hacer historia conquistando un asteroide. Para ello, la sonda OSIRIS-REx lleva dos años estudiándolo y viendo el punto exacto donde aterrizar. En ese punto exacto se posará hoy la sonda sobre las 18:12 EDT (00:12 hora peninsular y 17:12 hora de Ciudad de México) en una zona que los expertos han denominado Nightingale.

