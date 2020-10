La idea de la OMS de 'We are family' como himno anti Covid-19 no convence

Del Dúo Dinámico y su 'Resistiré' a las Sister Sledge y su 'We are family'. A la Organización Mundial de la Salud le apetece cantar en medio de una crisis sanitaria mundial. Este éxito de finales de los 70´ ha sido el elegido por la OMS para promover la solidaridad y la colaboración frente a la pandemia del coronavirus.

Ayer lunes, el director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaba que se llevará a cabo una nueva versión de este tema con la colaboración de Kim Sledge, componente del mítico grupo y bajo la supervisión de Natasha Mudhar, fundadora de la organización The World We Want e impulsora de la melódica idea.

La idea de la OMS es que en la creación participen caras conocidas, políticos y altos cargos. Además, insta a la población a grabarse desde sus casas cantando y pasando un buen rato, posiblemente, antes de que nos vuelvan a confinar. Justo antes del Día de las Naciones Unidas, saldrá a la luz esta iniciativa cuya recaudación irá destinada de manera íntegra a la Fundación de la OMS.

Un himno que no convence

Los perfiles más famosos de las redes sociales ya están empezando a dar sus primeras impresiones. Un ejemplo es @Tunomandas, una cuenta de Twitter que tiene más de 70.000 seguidores y donde el dueño de la cuenta se ha hecho famoso por hablar sobre temas candentes de la actualidad, en pijama y mientras sostiene una taza de café de la cual nunca bebe.

We are family? pic.twitter.com/RNSr0BYKmT — Tú no mandas (@Tunomandas) October 20, 2020

En relación a la nueva propuesta de la Organización Mundial de la Salud, @Tunomandas ha querido dejar claro que aunque "la OMS lleve un año complicado y sin acertar mucho", al menos, la nueva petición de la Organización Mundial de la Salud a toda la Humanidad va a contar con su "no". "No esperéis el vídeo porque en la ola anterior fue el "Resistiré" y no sirvió de nada". Además, se cuestiona por quién ha elegido el tema, un tema que habla sobre la familia y el poder de estar unidos cuando la realidad es que "estamos dividiendo familias porque no nos vamos a poder reunir en las celebraciones que nos vienen".

En definitiva, la OMS vuelve a intentar levantar la moral de una población que ya está cansada de la situación y que más que cantar, quiere libertad y poder tener una vida plena.