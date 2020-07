Parte rumbo a Marte el 'Perseverance', un explorador espacial con tecnología española

Este jueves ha partido rumbo a Marte el nuevo rover explorador de la NASA, también conocido como Perseverance. Se trata de un avanzado vehículo que tiene como objetivo encontrar vida microscópica en el planeta rojo y hacer experimentos con vistas a futuros viajes de humanos. El dispositivo cuenta con tecnología española.

El Perseverance despegó este jueves desde Cabo Cañaveral en Florida en dirección a Marte en un cohete Atlas V a las 13:51 hora peninsular española.

El avanzado rover cuenta entre sus instrumentos científicos el MEDA (Analizador de la dinámica ambiental de Marte), una estación medioambiental con sello español que se encargará de analizar el ambiente y monitorizar la radiación y el polvo. Su desarrollo ha estado liderado por el Centro de Astrobiología (CAB-CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con participación de Alter Technology y Airbus.

Cuando aterrice en Marte, en febrero de 2021, el MEDA se convertirá en la tercera estación medioambiental española funcionando en el planeta rojo, señala un comunicado del CAB. El dispositivo consta de siete sensores para medir la dirección y velocidad del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica, la radiación solar ultravioleta, infrarrojo y visible incidentes, las propiedades el polvo en suspensión, la temperatura del suelo y del aire, y además, una cámara para tomar imágenes del cielo marciano.

Perseverance está también equipado con una antena de alta ganancia construida en España, que permitirá comunicaciones directas de alta velocidad de datos con la Tierra, la cual ha sido desarrollada por un consorcio formado por Airbus Defense and Space y Sener Aeroespacial, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) como organismo financiador.

Está previsto que Perseverance aterrice en el cráter Jezero, de 45 kilómetros y al norte del ecuador marciano, en el que en algún momento hace entre 3.000 y 4.000 millones de años fluía un río.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha señalado que es "un orgullo" que la misión Mars Rover 2020 lleve instrumentación española a bordo.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Duque ha señalado: "Es un orgullo que una misión al planeta rojo lleve instrumentación española a bordo, por tercera vez, para unas funciones tan críticas como la medición del medioambiente y la comunicación".

Proud of Spain's significant contribution to the @NASAPersevere mission to Mars, with its leadership of the MEDA weather station and a high-gain antenna on the rover. This is the third time that instrumentation made in Spain has played a key role in exploring Mars. #Mars2020 https://t.co/PBZGCEQSp0