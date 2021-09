El día en el que Pepsi casi tiene que regalar un caza de combate a un universitario

Un error de cálculo en una publicidad televisiva de la marca de refrescos Pepsi incitó a que en 1996 el universitario John Leonard reclamara a la empresa un caza de combate. Sí han leído bien: un Harrier como los del poderoso Ejército de una de las naciones más poderosas del mundo.

Pepsi ofrecía regalos por puntos que se conseguían al comprar refrescos. La compañía ofrecía regalos como camisetas, gorras, o una chupa de cuero, todas se podían conseguir con una pequeña cantidad de puntos... Pero en aquel comercial, a la empresa se le ocurrió tasar un Harrier en 7 millones de puntos Pepsi. Lógicamente el anuncio no indicaba que era ficción, aunque entendía que todo el que lo viera sería capaz de desenmarañar que era una campaña publicitaria ficcionada y encuadrada dentro de una estrategia de humor y creatividad.

Pero ciñéndose estrictamente al anuncio, el bueno de Leonard (no, no es Hofstadter de Big Bang Theory, aunque por la frikada de la que hablamos, podría ser) decidió buscar inversores para conseguir 700.000 dólares (el punto salía a 10 centavos) y enviarle en un sobre a la multinacional un cheque con ese valor y la simbólica cantidad de 15 puntos. El precio real del Harrier era de 30 millones de dólares del momento.

La compañía de refrescos creyó que todo se trataba de una broma. Tenía que ser una broma, pero no, y después de enviar una respuesta con puntos de gratificación por los inconvenientes sufridos, el universitario no cejó en su empeño y llevó a la compañía a los tribunales aduciendo fraude por parte de la multinacional que no cumplía con lo prometido en el anuncio. Tras tres años de litigio los juzgados le dieron la razón a Pepsi. No había fraude pues se entendía perfectamente que era una creatividad publicitaria.

Pepsi cambió el anuncio y la cantidad de puntos Pepsi necesarios para conseguir el avión militar: 700 millones de puntos, el equivalente a 70 millones de dólares, esto es, más del doble de su precio real.