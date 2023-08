PortAventura World lanza una exclusiva experiencia de realidad virtual que refuerza su estrategia digital

PortAventura World ha anunciado el lanzamiento el próximo 18 de septiembre de PortAventura VRX by Zero Latency, su nueva experiencia de realidad virtual, de libre movimiento ('free-roam') y única en el sector de los parques temáticos en España.

El parque, que ha puesto ya las entradas a la venta, entra en un nuevo segmento con este proyecto que desarrollará en un espacio de 200 m2 situado junto al acceso principal a los parques y contará con diversos juegos que los visitantes podrán disfrutar sin cables ni ataduras, mediante un equipo de realidad virtual.

Desde el pasado año, PortAventura World viene reforzando su apuesta por las experiencias de ocio innovadoras y digitales. Esta nueva propuesta cuenta con la última tecnología de realidad virtual, implementada de la mano de Zero Latency, uno de los mayores especialistas del mundo en este tipo de entretenimiento, y se ofrecerá bajo la marca PortAventura VRX by Zero Latency.

Su objetivo es transportar al visitante a una nueva realidad, creada a través de gráficos con gran nivel de detalle que ofrecen una precisión milimétrica en la interacción durante los juegos, con el apoyo de un sistema de audio de última generación. Hasta 8 jugadores a la vez podrán experimentar la propuesta de Zero Latency, mediante el uso de un equipo de realidad vitual, compuesto por un visor, auriculares y un controlador, que permite disfrutar de experiencias de temáticas variadas con una duración de 40 minutos.

Todo ello complementa la oferta de ocio que busca potenciar sus experiencias digitales como complemento de otras más tangibles y físicas, apuntan desde el parque. Andreu Tobella, director digital de PortAventura World, explicó que el objetivo es "impulsar nuevas oportunidades de ocio en el ámbito digital, cada vez más orientados hacia las nuevas generaciones y con el foco puesto en la aplicación de tecnologías de vanguardia. De ese propósito, surge la sinergia con Zero Latency, líder mundial del entretenimiento inmersivo, que hará posible una verdadera revolución en la experiencia de nuestros clientes. Con la nueva propuesta, PortAventura World sigue evolucionando más allá del resort para abanderar la transformación de la industria del entretenimiento a nivel global”.

PortAventura VRX by Zero Latency abrirá al público de 15.00 a 00.00 horas y permitirá el acceso a partir de los 13 años.