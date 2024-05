¿Puedo pedir teletrabajar por el aumento de las temperaturas?

La llegada del calor y el aumento de las temperaturas se han hecho evidentes en los últimos días, sobre todo en Andalucía. Algunas ciudades andaluzas, como Sevilla o Córdoba, suelen alcanzar temperaturas que pueden superar hasta los 40º C en los meses más calurosos (julio y agosto), y esto es una realidad que muchos andaluces tienen que conciliar tanto con sus vidas como con sus trabajos. En el artículo de hoy, veremos si es posible pedir teletrabajar, en vez de ir de forma presencial, por el aumento de las temperaturas.

La ley establece de manera muy clara la temperatura en la que debe trabajar un empleado en caso de realizar sus funciones en el interior, además del tipo de esfuerzo que realiza en el lugar de trabajo.

Por ejemplo, para un funcionario, administrativo o teleoperador, la temperatura debe estar entre los 17º C y 27º C. Sin embargo, para las personas que trabajen en centros logísticos o en empresas de distribución de materiales, la temperatura debe rondar entre los 14º C y 25º C. El Real Decreto 486/97 sobre las condiciones termohigrométricas dice que "las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores".

Pero, ¿es posible solicitar teletrabajar por las altas temperaturas?

La respuesta a este pregunta realmente depende de la política de cada empresa y de las circunstancias específicas de cada empleado. La ley no contempla de manera específica que se deba teletrabajar durante una ola de calor, posiblemente dado a que la idea de teletrabajo se popularizó en España durante el Covid-19. Aun así, algunas empresas han adaptado medidas para permitir a sus empleados trabajar desde casa en días de calor extremo, con el objetivo de evitar posibles golpes de calor durante el trayecto entre el domicilio y el trabajo y proteger la salud de los trabajadores.

El problema está en aquellos cuyo trabajo es al aire libre y no es posible teletrabajar, como albañiles, trabajadores del campo o repartidores. Para ellos, la situación es más complicada. En estos casos, se recomienda adoptar medidas como jornadas intensivas, evitando las horas de mayor calor. Otra medida muy importante es aumentar los descansos y aplicar turnos rotatorios entre los trabajadores. Estas medidas, además de ayudar a distribuir un poco el impacto de las horas de calor en los trabajadores, reducen bastante las posibilidades de que a algún trabajador le de un golpe de calor o sufra estrés térmico.