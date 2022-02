Ryanair le da el zasca definitivo a Djokovic

Novak Djokovic se encuentra en el ojo del huracán desde su polémica acontecida durante el Open de Australia, torneo que se quedó sin disputar por no contar con la vacunación exigida por el país contra el coronavirus.

Este martes, además, el tenista aseguró que seguía firme en su convicción de no ceder ante la obligación de vacunarse y que, en ese caso, preferiría sacrificarse y no disputar otros grandes torneos.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador defiende su postura de anteponer la libertad de cada persona, alegando que este tipo de decisiones "son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Nunca he estado en contra de la vacunación. Lo entiendo de manera global, todo el mundo está tratando de hacer un gran esfuerzo para lidiar con este virus y ver, esperemos, pronto el fin a este virus". Para poder defender esta postura, Djokovic aseguró que renunciaría a torneos como Roland Garros: "Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar. Poder decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título".

Ryanair contesta al tenista y se lleva el aplauso de los usuarios

Novak Djokovic vuelve a estar en el centro de la polémica apenas un mes después del revuelo que generó en el Open de Australia, cuando fue deportado del país por no estar vacunado: "Estaba triste y decepcionado por cómo acabó todo en Melbourne, no fue fácil. Lo que la gente no sabe es que no fui deportado por no estar vacunado o por romper las reglas, todo eso fue aprobado por el Ministerio de Inmigración y un juzgado. "La razón por la que fui deportado es porque el Ministerio de Inmigración canceló mi visado basándose en que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo para nada". Era la primera vez que el tenista rompía su silencio sobre la comentada polémica en el país australiano.

I am grateful for the opportunity to answer questions from @amolrajan and set the record straight. Watch the full interview today at 8.30pm GMT on @BBC1 in the UK and BBC World.https://t.co/QkFH1p8GWJ — Novak Djokovic (@DjokerNole) February 15, 2022

Las palabras del tenista en cuanto a la vacunación y su no participación en otros grandes torneos se hicieron viral en las redes sociales a los pocos minutos de emitirse. E incluso la compañía Ryanair contestó al jugador, recibiendo los aplausos de múltiples usuarios y triunfando con su sarcástica respuesta.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp — Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022

"No somos una aerolínea, pero sí volamos con aviones", fue la respuesta de la compañía desde su cuenta de Twitter oficial. Con más de 16.000 retweets y más de 149.000 Me gusta, el tweet se ha vuelto viral a las pocas horas de su publicación. Tomando como referencia las palabras del tenista a la cadena BBC ("No soy antivacunas pero sacrificaría grandes torneos") la aerolínea ha jugado con la ironía para contestarle, causando furor en la red social Twitter.