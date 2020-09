Samuel L. Jackson enseña a insultar en vasco, catalán y 13 idiomas más

El actor estadounidense Samuel L. Jackson, lanzó una campaña para animar a participar en las próximas elecciones de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. En un vídeo publicado por él mismo, uno de los actores con menos pelos en la lengua a nivel mundial, aseguró que si 2.5000 personas se inscribían en HeadCount, enseñaría como ‘mandar a paseo’ en quince idiomas diferentes. Dicho y hecho, el actor ha cumplido su palabra y ahora enseña a sus seguidores estadounidenses a maldecir en quince idiomas, entre ellos, en euskera y catalán.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 14, 2020

A principios de esta semana el actor, muy involucrado en las campañas contra el racismo en Estados Unidos, lanzaba el vídeo en el que retaba a los ciudadanos americanos a inscribirse en HeadCount y fomentar así que muchos norteamericanos acudan a las urnas y evitar la reelección de Donald Trump el próximo mes de noviembre. En sólo tres días, los americanos superaron el reto y ahora el actor ha publicado un nuevo vídeo con los insultos.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

"¡Gracias por participar y asegúrese de #votar el 3 de noviembre!" agregó, junto con el hashtag #votemask #MKsaysVote y #yourvoicematters.

La estrella de los Vengadores tenía una serie de tarjetas con malas palabras en varios idiomas, siendo la primera 'Zoaz Popatik Hartzera' en euskera. También profirió insultos en otros idiomas como catalán, vietnamita, ucraniano, swahili y nepalí, entre otros muchos.

Páselo: "Pase esto, asegúrese de que otras personas se registren para votar y asegúrese de salir y votar también", concluye Jackson en el vídeo.

Samuel L. Jackson, que en el vídeo aparece con una camiseta en al que se puede leer ‘Your voice matters’ y una mascarilla con el lema ‘vote’, no es la única estrella norteamericana de color que anima a votar en las próximas en las próximas elecciones norteamericanas. El jugador de baloncesto Lebron James y personas famosas de todo tipo han estado participando en las redes sociales con el hashtag #goodtovote, usándolo para pedir a sus seguidores que se registren. Si suficientes personas lo hacen, prometen darles una recompensa.

Are you #goodtovote? Follow my link https://t.co/meEKpsFRlX to register to vote, check your status, or make your vote plan and if 100 of you do ANY of those actions, I’ll reunite on IG Live with my "Mysteries of Laura" co-star Josh Lucas! #CheckYourRegistration @iamavoter_ pic.twitter.com/f8ysYLd8IW — Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) September 11, 2020