Trucos para encontrar trabajo en LinkedIn fácilmente

La rutina diaria de muchísimas personas pasa por rastrear todas las ofertas de empleo disponibles en la infinidad de aplicaciones de trabajo existentes. La sensación acostumbra a ser de fracaso o impotencia porque, en la mayoría de las ocasiones, los candidatos ni siquiera obtienen una respuesta de las empresas.

Esto puede ocurrir porque los usuarios de las aplicaciones no estén haciendo un uso correcto de las mismas. Por ello, traemos a continuación una serie de trucos para optimizar los perfiles laborales y, así, tener más posibilidades de ser atendido por una empresa.

Desarrolla un perfil completo

A la hora de rellenar el perfil profesional en alguna red social, es imprescindible dedicar tiempo para completarlo debidamente con las habilidades, logros, destrezas o competencias. Un error muy común es centrarse únicamente en los estudios y lugares en los que se ha trabajado, pero las empresas también prestan atención a las capacidades de los demandantes.

También es imprescindible adjuntar una buena foto de presentación en el perfil, ya que la imagen es lo primero que se aprecia en cualquiera de estas aplicaciones. La fotografía debe ser profesional, estar bien iluminada, así como mostrar al candidato de forma clara y de frente.

Además, dentro de este apartado es importante mencionar que el currículum debe estar actualizado siempre.

Descarta ofertas que ya tengan muchos candidatos

La mayoría de las redes sociales profesionales permiten a los usuarios ver cuántos candidatos tiene cada oferta. Es por ello que, en el caso de ver que la oferta tiene candidatos de sobra, quizá es mejor dirigir la atención hacia otra las energías.

No obstante, esto no es una regla infalible, ya que si se encaja perfectamente en el perfil no sería conveniente dejarlo pasar por más inscritos que haya, pues las empresas también cuentan con filtros que le harán llegar hasta el reclutador si este cumple con los requisitos del puesto.

Añade una carta de presentación o un vídeo

Cada vez son más los requisitos que se exigen a los demandantes y es que, desde hace cuestión de algunos años, además del CV, se está comenzando a demandar una carta de presentación o un vídeo para darse a conocer y contar al reclutador habilidades y experiencias que puedan conseguir marcar la diferencia para continuar en el proceso de selección.

Activa las alertas de empleo

En LinkedIn hay varias formas de activar las alertas de empleo, ya sea desde la propia opción de buscar empleo, donde se puede poner una alerta con el puesto de trabajo y la localidad deseada, o bien en el perfil de alguna empresa que sea de especial interés. Por ejemplo, si se está buscando trabajo de editor, el solicitante puede activar la alerta de empleo en cada uno de los perfiles de empresas editoriales para recibir la alarma lo antes posible y posicionarse en el puesto antes que los demás.