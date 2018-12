Trump pregunta a un niño de 7 años si aún cree en Santa Claus

Ni corto ni perezoso, Donald Trump le preguntó el día de Nochebuena a un niño de siete años que si todavía creía en Santa Claus. "A tu edad es marginal ¿no?". El presidente de Estados Unidos participó este lunes junto con la primera dama, Melania Trump, en las tradicionales llamadas telefónicas que se organizan para los niños acerca de la ruta que sigue Santa Claus durante su viaje anual de regalos por el mundo.

Y, consiente o no, quizás rompió la ilusión de Coleman, el niño que estaba al otro lado del hilo telefónico. Trump quería saber a qué edad los niños saben ya la verdad. Y su reacción fue de lo más desafotunado. Melania mantuvo conversaciones con los niños que fueron un poco más familiares.

