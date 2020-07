Verano 2020: los cócteles estrella para las vacaciones del Covid

Aunque no se deban ahogar las penas en alcohol porque, como dijo Frida Khalo, "las condenadas aprenden a nadar”, el verano es una época del año donde los hielos tintinean en unas copas de balón que quitan los males y hacen, por un momento, olvidar todo lo negativo que ha traído bajo el brazo esta mitad de 2020.

La sociedad, como puede y tirando de escasos ahorros, no da puntada sin hilo para poder disfrutar de algunos días de vacaciones. La economía cae en bolsillo roto y la creatividad se ha convertido en el arma más eficaz a falta de capital ocioso. Aunque las redes sociales engañan y muchos parecen Flavio Briatore o Carmen Lomana, la realidad es la que es, y este verano será el más atípico que veremos en años. Aún así, no todo está perdido y la red social Instagram trae consigo cócteles sin parangón para que las tardes de piscina o playa no tengan nada que envidiar a las fiesta ibicencas.

Desde Diario de Sevilla, proponemos los cócteles estrella de este verano, unas bebidas refrescantes y llenas de glamour que harán viajar al paladar por idílicas playas de arena de seda y aguas cristalinas. El verano ya está aquí y se debe servir muy frío con:

Sabores de Cuba con un buen mojito

El mojito es un cóctel popular originario de Cuba, compuesto de ron, limón, menta o eucalipto y agua mineral. Cuentan que a finales del siglo XVI, el afamado corsario Sir Richard Drake, subordinado del Capitán Sir Francis Drake (corsario de la corona inglesa) preparó la primera versión conocida de una bebida que llevaba aguardiente de baja calidad, con azúcar, lima, menta y otras hierbas.

Ingredientes

2 cucharaditas de azúcar blanco

8 hojas de hierbabuena (2 ramitas de menta)

30 ml de zumo de lima

60 ml. de ron cubano (hemos empleado Havana Club Añejo 3 Años)

1/2 lima en rodajas o cuartos

120 ml. de Soda (Agua con gas con sifón)

Hielo picado o pilé

Unas gotas de angostura (opcional)

Sangría, la bebida de la dieta mediterránea

La sangría es una bebida alcohólica preparada originaria de España y Portugal. Aunque existen multitud de recetas, generalmente consiste en vino, trozos de fruta, gaseosa, algún licor y azúcar. Se trata de una de las bebidas más populares de la gastronomía española y comúnmente se sirve en bares, restaurantes y chiringuitos de todo el país. También es la bebida española con mayor proyección internacional.

Ingredientes

1 litro de Vino tinto

2 melocotones

2 naranjas

1 limón

2 plátanos

1 manzana

60 gramos de azúcar

Gaseosa

De tierras inglesas, el gin tonic

La bebida denominada en inglés gin and tonic es un cóctel compuesto de ginebra y agua tónica servida con hielo, en unas proporciones sugeridas de 1:1, 1:2, 1:3 y 2:3. Para celebrar las sucesivas victorias de las tropas británicas en la India, un alto oficial británico propuso añadirle ginebra a la tónica para fabricar un combinado alcohólico.

Ingredientes

50 ml de ginebra

200 ml de tónica

1 rodaja de lima o limón

Hielo

Opcional: Una o dos bayas de enebro

Copa de balón

Piña colada, bebida de corsarios

Existen varias versiones acerca del origen de este cóctel. La historia más antigua conocida traza su origen a un pirata del siglo XIX, el puertorriqueño Roberto Cofresí, quien hacía repartir entre la tripulación de su nave un curioso brebaje que contenía coco, piña y ron blanco. De esta mezcla surgió la receta de lo que posteriormente sería la famosa Piña Colada.

Ingredientes

45 ml de ron blanco

30 ml de ron oscuro

60 ml de crema de coco

60 ml de jugo de piña

1/2 taza de piña cortada en cuadrados, congelada

1 y 1/2 taza de hielo picado

Rodajas de piña

Cerezas al marrasquino

Bloody Mary, el cóctel más internacional

El Bloody Mary es un cóctel de fama internacional. Una de las teorías más extendidas dice que su creación se debe a Fernand Petiot, que preparó por primera vez esta bebida en el año 1921, en el Harry's Bar de París. Lo más característico de este cóctel son las mil forma que tiene para adornarse.

Ingredientes

150 ml de zumo de tomate

50-60 ml de vodka

10 ml de zumo de limón

3-4 gotas de salsa Perrins

Unas gotas de tabasco

Pimienta negra recién molida.

Cubitos de hielo.

Unas ramitas de apio y unas rodajas de limón para decorar.

Aperol Spritz, cóctel en los canales de Venecia

El spritz es un refrigerio alcohólico. Es muy común en el área de Venecia y de Trieste, aunque hoy en día es comúnmente consumido también en Padua y Treviso. En su forma original, era obtenido de la mezcla entre agua con gas y vino (normalmente, blanco). Con los años, ha ido variando la receta original, convirtiéndose en un verdadero aperitivo.

Ingredientes

Dos terceras partes de Aperol

Un chorrito de cava

Gaseosa

Aceituna verde preferiblemente pinchada en un palillo

México y su sublime michelada

La michelada es una bebida alcohólica mexicana que se prepara mezclando cerveza, jugo de limón , picante y sal. Una popular versión de su origen apunta a la ciudad de San Luis Potosí, concretamente al Club Deportivo Potosino, pues se cuenta que un socio de nombre Michel Ésper (originario de Ciudad Valles) acostumbraba pedir una cerveza con limón, hielo, sal y popote 100% biodegradable en una copa llamada chabela como si fuera una limonada de cerveza.

Ingredientes

Cerveza (clara, obscura, a su gusto)

Limón (verde)

Sal

Salsa inglesa

Jugo Maggi

Hielos

Samba y mucha caipirinha

Caipiriña es una bebida brasileña clasificada como un cóctel. Su ingrediente principal es la cachaça (cachaza), pero también lleva lima o limón sutil, azúcar y hielo. El origen de la caipirinha está en siglo XIX. Era un Brasil de la época de los esclavos, a quienes les gustaba beber “garapa”, que es un jugo de caña de azúcar. Para los historiadores, la caipiriña fue creada por terratenientes de la región de Piracicaba, estado de São Paulo, durante el siglo XIX, para fiestas y eventos de alto rango, reflejando la fuerte cultura de la caña de azúcar en la región.

Ingredientes

120 ml de cachaza, un destilado de Brasil a partir del jugo de la caña de azúcar fermentado

2 cucharaditas de postre de azúcar moreno

2 limas

Hielo picado o pilé

2 pajitas

Negroni, bebida de condes

El Negroni es un cóctel de origen italiano preparado a base de Gin, Campari y Vermú rojo. Es uno de los combinados más famosos del mundo que fue inventado en 1919 por el Conde Negroni, al añadir a su Americano un toque de ginebra en lugar de soda, en honor a su último viaje a Londres. Desde el año 2013 la revista Imbibe organiza junto a Campari la Negroni Week un evento solidario que celebra el nacimiento de uno de los mejores cócteles del mundo para donar los ingresos recaudados a organizaciones benéficas de todo el mundo.

Ingredientes

60 cc de Campari

60 cc de Ginebra

60 cc ce Cinzano Rosso

2 Rodajas de naranja

Cubos de hielo

Rusia y su Moscow Mule

El Moscow Mule («Mula de Moscú») es un cóctel hecho con vodka, cerveza de jengibre y jugo de lima, adornado con una rodaja de lima. Es un tipo de buck o mule, cócteles a base de lima, ginger ale o ginger beer y alguna bebida alcohólica. El Moscow Mule se sirve popularmente en una taza de cobre, que toma la temperatura fría del líquido.

Ingredientes