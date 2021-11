Volcán de La Palma: La lava encuentra su salida al mar sin más daños y sin descartar una nueva fajana

La lava del volcán de Cumbre Vieja está encontrando su salida hacia el mar en la playa de Los Guirres, donde ha arrasado el local de hostelería pero no ha dañado más bienes, y no se descarta que se forme una tercera fajana con el aporte de lava, aún mínimo pero perceptible, de la colada 9.

El director técnico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado en rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y técnico que todas las coladas están estables, salvo la 1 y la 9, y la 2 está recibiendo una pequeña alimentación que la ha llevado a unirse a la primigenia, la que formó el primer delta lávico "haciéndolo crecer".

Este discurrir de la lava a través de las coladas primigenias está ayudando a no ocasionar más daños, porque, al final, "toda la energía está encontrando salida" y no se ha incrementado la altura de las coladas ni estas están encontrando diques que las hagan desbordarse, lo que sí generaría problemas.

Sin embargo, y aunque Morcuende ha advertido de que no tiene "una bola mágica", la colada 9 se está "moviendo", aún con un aporte mínimo pero perceptible, y lo deseable sería que no encontrase dificultades para alcanzar lo antes posible el mar sin "esponjamientos" que puedan causar daños en haciendas o cultivos.

La segunda fajana crece

Por su parte, la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha señalado que continúa la ampliación del segundo delta lávico, que comenzó a formarse el miércoles y que ha sepultado la playa de Los Guirres.

Este nuevo delta se ha solapado con la primera fajana, y se han detectado episodios de alta turbidez en la columna de agua ocasionados por la invasión del material volcánico en el océano.

Estos episodios podrían ocasionar la aparición de peces muertos debido a la ingesta masiva de cenizas que saturan sus sistemas branquiales, y no por alteración de los parámetros físico-químicos del océano.

Preguntado por si se pueden dar por "muertas" el resto de coladas, Miguel Ángel Morcuende ha indicado que no se puede realizar tal afirmación, ya que todo depende "de la topografía del cono" y en particular, de por dónde se producen las zonas de evacuación del magma, porque si no "cabalgan" encima de las coladas ya existentes "tendríamos problemas".

Esta posibilidad puede ocurrir desde el momento en que el cono se rompa y, por lo tanto, la mayor o menor actividad de las coladas no es algo "cerrado o clausurado", ha insistido Morcuende, para poner como ejemplo que en la zona de la iglesia de La Laguna (la colada 8) todavía hay calor y continúa la desgasificación.

Sismicidad

En las últimas horas se ha producido un descenso en la sismicidad de niveles intermedios y, en cuanto a la de gran profundidad, se han registrado siete eventos a lo largo de este viernes, en un nivel descendente tras alcanzar su máximo hace dos días, pero María José Blanco ha subrayado que "no vale mirar a corto plazo, sino mirar las tendencias a largo plazo".

Tanto la sismicidad como la emisión de dióxido de azufre (SO2) del volcán muestran valores a la baja tras el repunte registrado hace dos días, mientras que la deformación más cercana a la emisión registra una disminución vertical que se ha ido frenando en las últimas horas.

La altura del penacho de ceniza y gases ha alcanzado hoy los 2.900 metros y el viento soplará de este a norte, lo que hará girar la nube de cenizas al sur-suroeste y no se descarta que llegue ceniza fina a El Hierro.

Ello también provocará que en las próximas 36-48 horas haya un escenario favorable para la operatividad en los aeropuertos.

La emisión de dióxido de azufre asociada al penacho oscila entre las 7.000 y las 21.000 toneladas, lejos de las más de 50.000 que se registraron el 23 de septiembre, y la emisión difusa de dióxido de carbono asociada a la dorsal de Cumbre Vieja se aproxima a las 1.850 toneladas diarias.

Calidad del aire

La calidad del aire es este viernes razonablemente buena y solo en la estación de El Paso se ha superado el umbral horario de dióxido de azufre, mientras que en relación con las partículas de menos de 10 micras se siguen registrando valores altos en Los Llanos de Aridane, donde se recomienda permanecer en interiores y usar mascarilla FFP2 en caso de salir al exterior.

Miguel Ángel Morcuende ha recordado que tras 61 días de emergencia y 55 de erupción, la superficie arrasada por la lava es de 1.009 hectáreas (3,63 más que ayer) y hay 471 personas albergadas en hoteles de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane, mientras que 43 dependientes están alojados en centros sociosanitarios.

Además, las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso a Puerto Naos han terminado y este fin de semana se procederá al asfaltado, con el objetivo de mejorar la maniobrabilidad de los vehículos pesados que cruzan desde El Charco hasta la localidad costera.