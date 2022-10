Una aerolínea no permite volar a un pasajero con ELA por el peso de su silla

José Bañón, enfermo de ELA y secretario de la Asociación Valenciana de afectados de ELA, ha explicado que el pasado domingo no pudo regresar a Valencia porque la aerolínea con la que tenían reservado su viaje no les permitió volar por el peso de su silla, a pesar de que él lo había notificado previamente a la compañía.

"Me sentí humillado, impotente, no daba crédito que no me dejarán viajar por 10 kilos más", ha asegurado Bañón. La aerolínea se ha disculpado con él y se hará cargo de los sobrecostes que tuvieron que asumir para poder volver por su cuenta, pero espera que cambien su protocolo de atención a las personas con movilidad reducida: "Es una situación que nunca se tenía que haber dado".