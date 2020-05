La ansiedad, el mayor enemigo frente a la desescalada

Ya podemos salir a hacer deporte, a pasear, a consumir en las terrazas (si estamos en fase 1) y, en definitiva, a poder disfrutar de más libertad de movimiento. Sin embargo, muchas son las personas que está sintiendo ansiedad ante una desescalada que puede antojarse peligrosa a tenor de los mensajes recibidos desde todos los ámbitos durante el confinamiento sobre prevención, cuidados, peligros y altas posibilidades de contagio de un virus que ha provocado una crisis sanitaria y una pandemia mundial.

Mientras la obligación era no salir de casa, todo estaba claro. Pero ahora debemos volver a tomar decisiones que nos complican la vida nuevamente sin estar del todo seguros (recordemos que no estamos saliendo de la crisis sino con ella y no podemos actuar como si lleváramos en nuestro hogar sin salir siete semanas por gusto).

Muchas personas sienten, ahora, cierta agorafobia (miedo a los espacios abiertos) y conductas de evitación social.

Pautas

Según los expertos, algunas pautas para afrontar debidamente el desconfinamiento pueden ser las siguientes:

Reconocer las emociones que nos provoca la situación y exponernos a nuestro miedo.

que nos provoca la situación y exponernos a nuestro miedo. Para ello, deberemos seguir adoptando las medidas de higiene y protección reglamentarias (lavado de manos, mascarillas, distanciamiento social...).

y protección reglamentarias (lavado de manos, mascarillas, distanciamiento social...). Exponernos al miedo no significa que lo debamos hacer de una vez. Es aconsejable establecer una exposición gradual de las salidas y el tiempo de las mismas.

y el tiempo de las mismas. Por último, puede ser interesante planificar salidas en las que realizaremos actividades agradables, reforzando así la parte positiva de volver a salir.

Los psicólogos recuerdan que, aunque ya podemos movernos de manera más laxas, ello no implica que tengamos que salir a la calle necesariamente. Si alguien no se encuentra preparado debe modificar su actividad en la medida en que se vaya sintiendo a gusto volviendo a salir. Si de cualquier forma la salida es obligatoria, la posible ansiedad será temporal y, sin duda, nos adaptaremos nuevamente a la situación.

Hay que tener en cuenta que sentir ansiedad no es una patología, sino una emoción que aparece cuando ocurren determinadas circunstancias que, de manera individual y personalizada, tienen un significado con un valor negativo, en base a la experiencia de cada individuo. Precisamente, si la ansiedad termina siendo incapacitante y no permite, por ejemplo, ir al trabajo, hacer la compra u otra actividad sencilla, habrá que ver qué ocurre concretamente con esa persona, pero no se puede generalizar.

Asimismo, últimamente estamos escuchando en los medios de comunicación el síndrome de la cabaña, aplicado a no poder salir al exterior después de la cuarentena. Sin embargo, explican los expertos, ese supuesto síndrome no tiene fundamento en psicología, ni en ningún campo de estudio ni corriente. Es más un nuevo concepto de los medios para tratar de explicar esa ansiedad que nos produce el salir de casa tras tanto tiempo confinados.

Por lo tanto, lo mejor es mantener la calma, tener paciencia con nosotros mismos y ponernos a prueba cada día progresivamente hasta conseguir salir con respeto al virus pero sin miedos adicionales.