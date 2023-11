Un antropólogo descubre un cráneo humano en la sección de Halloween de una tienda de Florida

Un antropólogo que compraba en una tienda de artículos de segunda mano en Florida se llevó una sorpresa cuando encontró en la sección dedicada a Halloween una calavera que, según la apreciación del experto, era auténtica y humana, informaron las autoridades.

El sorprendente descubrimiento se produjo este sábado en una tienda de la ciudad de North Fort Myers, en la costa suroeste de Florida, cuando un comprador vio un cráneo, lo examinó y determinó que correspondía a un ser humano.

Los detectives de la oficina del alguacil del condado de Lee confirmaron la opinión del antropólogo, cuyo nombre no fue divulgado, de que el cráneo pertenecía a un humano.

El alguacil, Carmine Marceno, subió a las redes sociales varias fotografías del cráneo colocado sobre el cristal de una vitrina y expresó su sorpresa por el hallazgo.

El dueño de la tienda dijo que el cráneo había estado en su almacén por años.

