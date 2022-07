¿Qué cambia con la apertura del gasoducto de Nord Stream?

La noticia del cierre del gasoducto Nord Stream, la principal vía de traslado de gas desde Rusia hasta Europa, se recibió con incertidumbre, ante la duda de que no se reanudara la circulación. Por ello, la Comisión Europea se preparaba para posible una crisis energética. Las sospechas de la CE no se han cumplido, puesto que Nord Stream ha reanudado su servicio tras 10 días en mantenimiento, como estaba previsto. No se conoce aún la cantidad de gas que se suministrará, especialmente si se tiene en cuenta que Moscú ha reducido en un 40% sus envíos en el último mes.

Sin embargo, según los datos recibidos por Gascade, operador alemán de la red Nord Stream, y lo comentado por Klaus Müller (presidente de la Agencia Alemana de Redes), se recibiría solo un 30% de la capacidad del gasoducto (unos 530 GWh diarios). Desde Gazprom, compañía que controla el paso del gas desde Rusia, aluden a la falta de una turbina, que sería necesaria para el buen funcionamiento del gasoducto. Vladimir Putin, asegura además que la falta de la turbina (que no ha llegado aún a Rusia) podría hacer caer la capacidad del gasoducto al 20%, así como que existe una segunda turbina que necesitará mantenimiento próximamente.

Un invierno complicado

Pese a la reapertura de Nord Stream, la capacidad de envío del gas que se maneja es insuficiente para garantizar el suministro de hogares y empresas durante los meses de invierno. También se tiene en cuenta que esta pueda disminuir todavía más y alargar esta situación en el tiempo (por el mantenimiento de la segunda turbina). Esto afectaría principalmente a los países más dependientes de los envíos de Gazprom, como Alemania. Según la Agencia Federal de Redes, el país podría empezar a sufrir la escasez en febrero, de no aumentar el suministro, con un consecuente daño en el PIB.

Los depósitos de gas natural de la UE tienen reservas hasta casi el 65% de su capacidad, según datos de AGSI+, pero se pidió que estas llegaran al 80% en invierno para poder asegurar el suministro. Por otra parte, la noticia de la reapertura de Nord Stream llega un día después que el plan de la Comisión Europea para reducir la demanda de gas en un 15% los próximos meses. Propuesta que se ha encontrado con la negativa Española, en boca de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Queda ver cómo evoluciona la propuesta europea y si la llegada de la turbina reparada aumenta la llegada de gas o si se cumplirán las declaraciones del presidente ruso y estas caerán al 20% las próximas semanas.