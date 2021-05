El astronauta que se acordó de la paella al sobrevolar Salamanca

Entre el silencio atronador y la majestuosidad del Universo, el pasado 14 de mayo a Shane Kimbrough se le hacía la boca agua desde la Estación Espacial Internacional. El experimentado Coronel y piloto del ejército de los Estados Unidos de América se acordó de los placeres de la paella a su paso por Salamanca y el río Tormes. La ISS recorre los confines de la órbita terrestre investigando sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y ahora un poco de gastronomía por la que suspiran sus habitantes.

Hola España! We flew by Salamanca recently and the Tormes River was in plain sight. Wish we had some space paella up here to enjoy! pic.twitter.com/47cLIfCgMp