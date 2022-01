Un avión tiene que regresar a Miami al negarse una pasajera a usar mascarilla

Hace escasamente un mes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, por el que se establecía el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad. La medida volvió a generar mucha polémica y desconcierto en la población, a la que numerosos expertos han transmitido que no es necesario para combatir el virus. A nivel mundial sí se ha recomendado su uso en interiores (salvo en contadas excepciones). También en los aviones y aeropuertos. Algo que también ha costado concienciar en ocasiones y que ha motivado que se vivan episodios como el de esta semana con un avión que tuvo que regresar de Miami al negarse una pasajera a usar mascarilla.

Por lo general el uso de la mascarilla quirúrgica es obligatorio a bordo de los aviones. La inmensa mayoría de compañías aéreas notifican cuando te sacas el billete y en el interior de sus instalaciones que se debe llevar mascarilla desde la llegada al aeropuerto, a bordo, y durante todo el viaje. Y se le denegará el embarque a los antimascarillas.

En el caso descrito por @elnuevoherald, diario hispano de Miami y el Sur de Florida, un avión de American Airlines que volaba a Londres tuvo que dar media vuelta debido a que una pasajera se negó a utilizar la mascarilla obligatoria en todos los vuelos. El vuelo de American Airlines AAL38 llevaba más de una hora volando, con unos 800 kilómetros de trayecto recorridos cuando, a la altura de Carolina del Norte, tuvo que girar y volver a Florida, tal y como dejó constancia su rastro aéreo en directo.

Detenida en Miami

Más de un centenar de pasajeros se vieron afectados por esta drástica medida que tomó la compañía ante la negativa de la pasajera rebelde a reconducir su comportamiento, algo que le costó posteriormente ser detenida por la policía local a su regreso a Miami. Algunos, que se percataron de lo que sucedía, estuvieron a punto de agredirla, pero finalmente los incidentes no pasaron a mayores. Sin embargo, otros no se dieron cuenta de lo que sucedían hasta que aterrizaron y constataron que no estaban ni mucho menos en Londres, sino que habían regresado a Miami, algo que les enfadó.

American Airlines terminó emitiendo un comunicado para reconducirlo la situación con sus clientes, a los que pidió disculpas, destacando también la profesionalidad con la que actuó su tripulación.