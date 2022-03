El bofetón de Will Smith, última inspiración del líder de ultraderecha lusa

André Ventura, el líder del ultraderechista formación Chega, no pierde oportunidad de sembrar la polémica en Portugal y este lunes se ha inspirado en la agresión del actor Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar para admitir que tuvo ganas de abofetear al expresidente del Parlamento luso."Qué coraje!! Las ganas que tuve de hacer esto en la Asamblea de la República con Ferro Rodrigues, y no lo hice", escribió en su cuenta de Twitter sobre una foto del momento en que Smith propina una bofetada a Rock por una broma de mal gusto sobre su esposa.Minutos después, Ventura borró el comentario.El líder de Chega mantuvo durante los dos últimos años una tensa relación con el socialista Ferro Rodrigues, que mañana pasará el relevo en la presidencia del Parlamento a su compañero de filas Augusto Santos Silva.No es la primera vez que Ventura utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes que promueven la violencia o tienen contenido racista y que han derivado en la suspensión temporal de su cuenta en Twitter.El pasado año, fue condenado por calificar a una familia de un barrio marginal como "bandidos", ha cargado contra la comunidad gitana y llegó a pedir la deportación de una diputada de origen africano.Con un discurso populista y xenófobo, ha convertido a Chega en la tercera fuerza política de Portugal y, desde mañana, cuando el país estrena una nueva legislatura, sentará a una docena de diputados en el Parlamento.La bancada de Chega solo tiene una mujer, Rita Maria Matias, de 23 años e hija de uno de los asesores de Ventura.