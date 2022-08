Destapan los bulos más dañinos sobre los accidentes acuáticos, uno de los grandes peligros del verano

Cuando llega el verano nos preparamos para afrontar las altas temperaturas con un buen baño frío en una piscina, playa o cualquier otro cuerpo acuático que permita esta actividad, más aún en este 2022 marcado por las temperaturas extremas y las olas de calor.

Ahora bien, es un hecho que estos baños pueden conllevar determinados riesgos para nuestra salud, uniéndose a la larga lista de peligros que afrontamos cada temporada veraniega, como la exposición prolongada a radiaciones solares de especial intensidad, deshidratación, cortes de digestión e infecciones oculares y de oído.

Por ello, es importante desmentir ciertos bulos relacionados con accidentes acuáticos que se han extendido a lo largo de los años hasta convertirse en realidades para grandes sectores de la población a pesar de carecer de base científica. Algunos de estos bulos, si bien pueden parecer consejos para mantener nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos en cada baño, son en realidad informaciones erróneas que pueden traducirse en serios riesgos si se aplican en determinadas situaciones.

Esta información nos la brinda la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), sociedad científica que busca ayudar a la población a prevenir determinadas problemáticas con su campaña #SaludsinBulos, la cual en este caso trata de prevenir que se reproduzcan las alarmantes cifras medias de muertes causadas por ahogamiento en playas y piscinas, que de acuerdo con la OMS alcanzan unos 236.000 fallecimientos anuales.

Los manguitos y flotadores no previenen el ahogamiento

De acuerdo con estos expertos sanitarios, estos objetos dan a los tutores una falsa sensación de seguridad cuando cuidan de menores, lo que puede poner en peligro la salud e incluso la vida de estos últimos. Así pues, es importante recordar que el único material recomendado para evitar ahogamientos en bañistas son los chalecos salvavidas, si bien ni siquiera estos son un verdadero impedimento de no tomarse las precauciones adecuadas.

Orinar sobre picaduras de medusa no es un auténtico remedio

Con 150 millones de casos de picadura de medusa cada año, no es sorpresa que se hayan extendido determinados "remedios" caseros para evitar los riesgos e inconvenientes derivados de cada uno de estos casos. No obstante, es clave también desmentir la supuesta eficacia de algunos de estos para prevenir peligros mayores. El más destacado, consistente en orinar sobre el rastro de estas picaduras, no solo no reduce sus efectos, sino que puede aumentar la descarga de veneno. Por ello, en estos casos siempre se recomienda retirar los filamentos con residuos tóxicos en la picadura, además de servirse de temperaturas intensas y elementos como el vinagre. Por otra parte, también se subraya que cada especie de medusa requiere de un tratamiento diferente y siempre es prioritario buscar asistencia médica urgente.

Poner boca abajo a una víctima de ahogamiento no vacía el agua de sus pulmones

Este método llega a ser aplicado incluso por profesionales como socorristas, aunque desde SEMES subrayan que no solo es inútil, sino que también resta tiempo del que necesitamos para combatir la causa principal de un caso de ahogamiento, la hipoxia.