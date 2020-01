La Policía busca a un bebé desaparecido tras el asesinato de su madre, su abuela y su bisabuela

Buscan a un bebé recién nacido desaparecido tras un triple asesinato. Su madre fue asesinada en Miami junto a su abuela y a su bisabuela, mientras que su padre, principal sospechoso de esos crímenes, apareciera muerto un día después a cientos de kilómetros.

La policía del condado Pasco, donde este miércoles se halló sin vida a Ernesto Caballeiro, de quien se creía que en la huida tras el triple asesinato se había llevado a su hijo de menos de diez días de vida, informó este jueves de que no han "encontrado pruebas" de que el bebé llamado Andrew esté allí.

"No se han encontrado pruebas en el lugar que confirmen que Andrew Caballeiro estaba con Ernesto Caballeiro en el condado de Pasco", escribió en Twitter la Oficina del Alguacil del condado.

🚨 Help us find baby Andrew Caballeiro. Anyone with information on his whereabouts and/or information on the triple homicide is requested to IMMEDIATELY call 9-1-1 or @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. #FindBabyAndrew pic.twitter.com/PEo2hQF23p