El coronavirus mantiene cerradas el 16% de las tiendas en España

¿Salimos a la calle?, ¿Vamos a las tiendas? ¿Cómo nos hemos comportado los españoles durante todo el tiempo de confinamiento y cambio de fases?.

Según un estudio de Flame, una plataforma de analítica big data, desde la fase 0 "hemos ido saliendo progresivamente más a la calle, pasamos de un 65% menos con respecto a la normalidad, hasta un 2% menos al estado actual".

En el informe de esta empresa de marketing omnicanal se explica que, "en cuanto a las visitas a los puntos de venta, el incremento de éstas ha estado relacionado con el de transeúntes, pero con un crecimiento menor, y un estancamiento al final de la fase 3 y la nueva normalidad. Esto puede ser debido a las limitaciones de aforo impuestas por la regulación".

"La afluencia a las tiendas es, por norma general, un 25% inferior al de los niveles previos al Estado de Alarma.En este análisis de afluencia a los puntos de venta, hemos analizado cuántas tiendas no registran afluencia en Fase 3 y normalidad. Asumimos que aquellos puntos de venta que registran transeúntes pero no afluencia en las Fases 3 y nueva normalidad no han abierto. Con estos datos, vemos que un 16% de tiendas no han abierto; lo cual también indica otro punto importante sobre el impacto de la crisis del Covid 19 en nuestros establecimientos", añaden en un comunicado.

Comportamiento en Sevilla

Flame se atreve a analizar el comportamiento de las cuatro grandes ciudades españolas y, en lo que se refiere a Sevilla, en la capital andaluza, "los niveles en calle siguen siendo relativamente bajos. Sin embargo, la afluencia a las tiendas sigue creciendo, sin haber experimentado el pico de otras comunidades autónomas en la Fase 3, y se sitúa en un 25% menor con respecto a las afluencias de la normalidad".