Veteranos del coronavirus: ya tenemos algo que contarle a las generaciones venideras

Vivimos inmersos en una crisis sanitaria sin precedentes que ha llevado a conflictos económicos y sociales. Esta situación global, aderezada con otros problemas mundiales hace que estemos ante un momento de la historia que quedará marcado por siempre. En este sentido, el Gobierno alemán ha querido recordar el chascarrillo de tiempos pasados y ha querido relacionarlos con el crítico presente.

Europa ha vivido en sus propias carnes hechos terroríficos como la Segunda Guerra Mundial, una guerra que han vivido muchos de nuestros antepasados que han luchado con fuerza para que ese tipo de vivencias no tengamos que afrontarlas las generaciones futuras. Desde entonces la normalidad ha imperado en el viejo continente hasta el día de hoy donde un aparente virus inofensivo ha acabado con la tranquilidad y ha dejado miles de muertos y familias rotas.

De esta pandemia mundial se saldrá más pronto que tarde, algunos expertos vaticinan que se será incluso antes del próximo verano por lo que para el Gobierno alemán, ya tendremos algo que contar a las generaciones venideras, a nuestros hijos y nietos. El confinamiento que empezó allá por el mes de marzo se ha convertido, según ellos, en nuestra "propia guerra", una guerra de trincheras en hogares y que contaremos con pelos y señales y orgullosos diremos que algunos salimos airosos.

