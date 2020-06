Diez canciones inolvidables de Rocío Jurado

Con más de 30 millones de discos vendidos, 150 discos de oro y varias decenas de discos de platino,Rocío Jurado es una de las artistas más importantes de la historia de la música española.

Tras conseguir alzarse con varios premios musicales en las radios de la época, Rocío triunfó pronto en el mundo de la copla y, además, consiguió darle aires nuevos a un género musical que por aquellos años setenta todavía reinaba en España.

Pero la cantante chipionera fue más allá y cambió la bata de cola por vestidos de diseñadores modernos y dio el salto a la canción ligera española de la mano de compositores como Armenteros, Herrero, Cepero, Manuel Alejandro o José Luis Perales, con los que consiguió éxitos ya icónicos en el cancionero español.

Lo siento mi amor

En 1978, con España empezando tímidamente una democracia, Rocío Jurado interpretaba este tema cuya letra era una clara reivindicación de los derechos de la mujer: Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir: hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Si la copla había sufrió una revolución con su llegada, la cantante chipionera dejaba claro que también quería darle un sentido nuevo a la canción ligera española.

Señora

La relación artística entre el compositor Manuel Alejandro y Rocio Jurado fue bastante prolífica y produjo numerosos éxitos. De hecho, en 1980 Rocío Jurado traspasaba fronteras y comenzaba a triunfar en el mundo entero tras publicar la canción Señora, que daba título al álbum completo. Con el divorcio aún sin aprobar en la España de entonces, aquí la chipionera habla de forma contundente de un adulterio sin marcha atrás.

Como yo te amo

Obra también de Manuel Alejandro, este tema fue publicado en el mismo álbum Señora. En este caso, el éxito de este tema no es solo mérito de la Jurado, ya que la versión que realizó un año más tarde Raphael fue la primera en lanzarse en Latinoamérica. Se trata, quizas, de una de las canciones más versionadas de toda la discografía de la gaditana.

Ese hombre

Otra vez Manuel Alejandro (en este caso comparte composición junto a Ana Magdalena) y otra vez un éxito en las listas musicales. Este es otro de los temas que el disco Señora poseía en su interior, por lo que no resulta extraño que, para muchos, ese disco sea el mejor álbum de Rocío Jurado. No se sabe a quién iba dirigida la canción, pero ese hombre no salía muy bien parado.

Algo se me fue contigo

También publicada dentro del álbum Señora y también obra de Manuel Alejandro y Ana Magdalena, no es una de las canciones más conocidas de Rocío Jurado, pero sí es de las más emotivas. Apenas un año antes de grabarla había fallecido la madre de la cantante, a quien va dedicado el tema.

Como una ola

Es, sin duda, la canción más emblemática. Como una ola tu amor llegó a mi vidaComo una ola de fuego y de caricias, De espuma blanca y rumor de caracolas, Como una ola... Así dice el estribillo de esta composición creada por Pablo Herrero y José Luis Armenteros publicada en 1982 y que le dio a la artista andaluza nada menos que 15 discos de platino.

Muera el amor

De 1982 es también este tema de Honorio Herrero y Gómez Escolar en el que Rocío Jurado quiere desembarazarse de un amor que engaña, que besa, que araña, que queda, que pesa, que miente, promete, se apiada y se ríe de mi. La fuerza y las dotes interpretativas en los escenarios de la artista eran el complemente perfecto a una letra llena de rabia y desazón.

Se nos rompió el amor

Publicado en el disco Paloma Brava en 1986, ocupó el primer puesto de ventas en España y en gran parte de Latinoamérica. Un crujido frío y seco le sirve a la cantante para saber que el amor tan intenso y arrebatador que ha vivido está roto y no hay vuelta atrás.

Qué no daría yo

Rocío Jurado era capaz de enfrentarse artísticamente a muchos estilos: la copla, la canción ligera y hasta el flamenco. Ésta es una de las canciones más aflamencadas de la artista y que más éxitos le trajo. Fue compuesta por José Luis Perales expresamente para ella.

En el punto de partida

La artista gaditana poseía una voz inigualable y demostraba en cada tema sus enormes dotes para la música. Pero es quizás en esta canción, ya en plena madurez y en lo más alto de su carrera, cuando sus cuerdas vocales demuestran todo su poderío, su fuerza y carácter.