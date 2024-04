El cartel que un vecino dejó a otro por pedir comida en un día lluvioso causa revuelo en las redes

Cada comunidad de vecinos es un mundo. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, hay algunas que dan más de qué hablar que otras, como es el caso de la comunidad de vecinos de la que vamos a hablar hoy. En el caso de esta comunidad, que un vecino pidiera comida a domicilio se convirtió en un punto de controversia que ha pasado a ser tema de ser tema de opinión pública en redes sociales. La cuestión es que un vecino pidió comida a domicilio sobre las 23:30 horas un día muy lluvioso, y eso molestó a otro vecino, que consideró que las condiciones meteorológicas de esa noche no eran las ideales para pedir comida a domicilio, ya que podíamos estar poniendo en riesgo la seguridad de los repartidores. Este vecino decidió dejar un mensaje que ha encendido las redes sociales y ha abierto un debate sobre la empatía y la conveniencia.

La noche que causó esta polémica, fue una noche muy lluviosa. Como antes hemos comentado, un vecino decidió pedir comida a domicilio a las 23:30 horas, hora en la que estaba diluviando. Otro vecino, el que se molestó por la situación, vio unos 10 repartidores en carretera ese día luchando contra el clima para poder llevar los pedidos a salvo a los clientes. Esta imagen le hizo reflexionar sobre las condiciones laborales que muchos de los repartidores que van en bicicleta y en moto tienen que sufrir cuando hay condiciones meteorológicas como las de esa noche. En un arrebato de empatía hacia estos trabajadores, este hombre decidió escribir una nota que dejó en el rellano de la comunidad. en esta nota, dejó un mensaje muy claro: “¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23:30 de la noche? ¿Sobre todo cuando está diluviando?”.

La nota también decía que a este señor le había dado mucha vergüenza ver entrar a una de las repartidoras en su portal, y darse cuenta de que era uno de sus vecinos, la que la había puesto en esas condiciones al pedir comida a domicilio.

Aunque las intenciones de este vecino era hacer un llamado a la empatía general, esta nota no fue bien recibida por todos. Otro vecino respondió al cartel, defendiendo que los repartidores tienen libertad para decidir si trabajar o no, que nadie les obliga. También dejó claro que estas cuestiones de ética personal no debían ser tema comunitario, especialmente cuando no afectan directamente a nadie de la comunidad.

Este debate se ha traspasado a las redes sociales, donde muchos usuarios de cuentas como las de @LiosdeVecinos y @Soycamarero han compartido este cartel, preguntando la opinión de los usuarios. Muchos apoyan la idea de no hacer tantos pedidos con estas condiciones tan malas, por respeto a los repartidores, mientras que otros defienden que los trabajadores tienen la libertad de elegir donde trabajan y los vecinos tienen la libertad de elegir cuándo pedir la comida.