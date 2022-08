Fallece ahogado un hombre tras caer con su vehículo a un canal en La Rioja

Un vecino de Lugo de 62 años ha fallecido este lunes, como consecuencia de las heridas que sufrió al caer el vehículo que conducía al Canal de Lodosa, en término municipal de Alfaro (La Rioja). Al no saber nadar, y dado el fuerte cauce con el que transcurre en estas fechas el Canal, fue el copiloto quien consiguió sacarlo del agua. No obstante, tras intentar reanimarlo en el centro de salud alfareño, falleció a los minutos.

Según ha adelantado el digital La Rioja, los dos ocupantes del vehículo regresaban de una jornada de trabajo cuando, según describió la Delegación del Gobierno en La Rioja, el vehículo se precipitó al Canal de Lodosa en el paraje de Tambarría, en término municipal de Alfaro, aunque a unos 400 metros de uno de los accesos a la vecina localidad navarra de Castejón.

A pesar del fuerte caudal en ese momento, ambos consiguieron salir del vehículo. El conductor, que no sabía nadar, se protegió quedándose sobre el techo del vehículo.

Cayó al agua de nuevo

Mientras, según el relato de la Delegación del Gobierno en La Rioja, el copiloto logró salir del canal. Y consiguió ayuda de una persona con una retro excavadora que se encontraba próxima al cruce del Canal para intentar que el agua no arrastrara el vehículo. Con el paso de los minutos, el conductor cayó al agua. Al verlo, y consciente de que no sabía nadar y que no podía salvarse por sus propios medios, su compañero no dudó y se lanzó de nuevo al agua. Finalmente, consiguió sacarlo del cauce hormigonado del Canal.

Al dar aviso a los servicios de emergencia, el herido fue trasladado al centro de salud de Alfaro. Pero cuando iba a ser atendido, entró en parada cardio respiratoria, imposibilitando su reanimación.

«Según nos ha informado la Guardia Civil, han caído al Canal y, aunque el compañero que sabía nadar, lo ha intentado y logrado sacar, ya estaba prácticamente ahogado y ha fallecido en el centro de salud de Alfaro», explicó sobre el suceso a este periódico el alcalde alfareño, Julián Jiménez Velilla.