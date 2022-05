Interceptado un conductor ebrio sin carné ni ITV y llevando a un menor sin silla infantil

La Policía Local de Lugo ha interceptado a un conductor con alcoholemia positiva, que no ha obtenido el carné nunca, cuando conducía de forma "irregular" un vehículo que no había pasado la ITV en plazo y en el que el menor que lo acompañaba "no utilizaba un sistema de retención infantil homologado".

Así lo ha informado la Policía Local, que ha relatado que en la madrugada de este 3 de mayo una patrulla policial camuflada del Grupo Operativo Nocturno detectó a la 1,00 horas la circulación "irregular" de un vehículo por Camino Real que, al ser parado, se comprobó que su conductor carecía de permiso por no haberlo obtenido nunca.

Además, el conductor presentaba signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, señalan las mismas fuentes, por lo que fue sometido a la prueba de alcoholemia en la que obtuvo resultado positivo de 0,40 mg/l.

Los agentes comprobaron, asimismo, que el vehículo que conducía no había pasado la ITV en el plazo debido y que el menor que lo acompañaba no utilizaba un sistema de retención infantil homologado.

Por todo ello, se han instruido diligencias por delito contra la seguridad vial en la modalidad de juicio rápido, además de abrir expedientes sancionadores por las infracciones detectadas, que suponen sanción de 900 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducción. Además, ha sido inmovilizado el vehículo.