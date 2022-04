Habla la madre de la niña con autismo acosada en Dos Hermanas: "Solo pido que acabe esta pesadilla"

Rocío Rodríguez, la madre de una niña de Dos Hermanas (Sevilla) con autismo, que en 2019 denunció a cuatro profesoras por, presuntamente, mofarse e insultar a la pequeña, se queja de que tres años después aún no se haya producido el juicio. Por lo que solo pide a la Justicia que "no alargue más este sufrimiento”.

Justo este viernes, 22 de abril, se cumplen tres años desde que la niña regresó de clase, y su madre escuchó los audios que se habían recogido en la grabadora que previamente había escondido en su mochila. Sonido que provocó que denunciara las supuestas vejaciones.

En declaraciones a EFE, Rocío ha dicho que “escuché cómo tres de sus profesoras, en las que en ese momento confiaba, eran las responsables del declive físico y emocional de mi hija”. Y añade que, “mientras todo me daba vueltas, oía calificativos y humillaciones que jamás saldrían de la boca de profesionales con vocación. También gritos y golpes con los que aún tengo pesadillas tres años después”.

No quiere compensación económica

Rocío asevera que nunca ha pedido compensación económica por los daños ocasionados en su hija, sino que “esas personas no puedan estar en contacto con niños”. Tampoco ayudar a “más niños que no pueden contar que les ocurre”. De modo que reclama a la Audiencia Provincial de Sevilla “que no alargue más este sufrimiento, sea para bien o para mal”. Además de reclamar al nuevo consejero de Educación, Alejandro Cardenete, "que nos escuche. Aún están a tiempo de hacer las cosas bien, pero también con el alumnado con discapacidad que venga detrás”.

“Tuve que aguantar incluso la desfachatez de que me pusieran una denuncia por acoso -que fue archivada en 2021-, algo muy irónico en esta historia, cuando a la única persona que se ha acosado es a mi hija”.

"Seguiré luchando por ella"

Rocío Rodríguez lamenta que la Administración “nos engañó”. A la vez que sostiene que “sean tres o veinte años, seguiré luchando por ella, buscando lo único que siempre he pedido, inhabilitación de poder trabajar con niños”. Y que “se ha archivado un caso de maltrato a una niña con autismo, y queremos seguir solucionando el mundo desde el sofá, y esto no llega a ningún sitio”.