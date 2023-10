“¡Me quise suicidar, lo voy a decir en voz alta!”: un adolescente cuenta su historia de acoso durante una conferencia

Un joven de 15 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) confiesa durante una conferencia sobre esta neurodivergencia que ha sido víctima de acoso escolar y que se planteó acabar con su vida.

Los hechos ocurrieron en una conferencia que daba el padre de Kira, la joven catalana que se quitó la vida cuando tenía 15 años porque era víctima de bullying.

Tras la charla, el ponente pidió a los oyentes que hicieran las preguntas o comentarios que quisieran. En ese momento el menor de edad salió al escenario para contar a todos el calvario que estaba viviendo. “Desde que he empezado la ESO ha sido todo un puñetero infierno”, confesaba ante los asistentes. “Desde 2022, que comenzó lo que considero mi depresión, fueron muchas ideas suicidas y hoy día aun las tengo. Me quise suicidar, lo voy a decir en voz alta”, dijo. Y prosiguió confesando: “Me resistía. Me resistía a coger un cuchillo y clavármelo.

José Manuel López, padre de Kira, contó a los medios de comunicación que tras la ponencia el joven le dio un abrazo “y se echó a llorar diciendo que no quería seguir viviendo”. Los hechos fueron filmados por otra persona de la sala mientras el menor compartía sus vivencias, visiblemente afectado, con todos los que estaban allí, incluidos sus padres.

La denuncia de su madre

La madre del joven explicó después a los medios que su hijo tenía “fobia por acudir cada día a clase” y contó que estuvieron “siempre luchando y hablando con el centro educativo para que mejorara todo lo que se estaba haciendo o lo que no”.

Además también detalló que intentaron cambiarlo de instituto pero que no les dejaron “porque decían que estaba fuera de plazo”. La madre se pregunta “cómo puede ser que un colegio vea solución en dar las llaves de un lavabo a un chico autista para que se vaya a llorar solo y así no moleste”. No entiende por qué nadie lo acompañaba o avisaba si estaba sufriendo un ataque de ansiedad.

Ante esto fue el propio joven quien reprochaba la inacción de sus profesores: “¿Usted sabe lo que es que una clase entera, profesores y docentes, no hagan su trabajo como lo tienen que hacer?”.

La solución que esta familia ha encontrado ha sido que el menor tenga que dejar el instituto y recibir clases en su domicilio.

Estadísticas sobre acoso escolar

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud junto a Naciones Unidas, el acoso escolar se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años.

Además, un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras asegura que dentro de la Unión Europea, hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying.

También señala que en España, que está a la cabeza en casos de bullying, este tipo de acoso ha crecido en la mayoría de las escuelas primarias o secundarias y que existe, según cita el informe, "un agravamiento en la intensidad de los ataques y en la agresividad sin límite de los chicos".

Según Save The Children los menores que son víctimas de bullying tienen 2,23 veces más riesgo de padecer ideaciones suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicido que aquellos que no lo han sufrido.