Las grabaciones que Mónica entregó a su amigo podrían dar un giro en la investigación de su desaparición

El 21 de julio del pasado año Mónica desaparece de La Morera de Montsant (Tarragona) sin dejar rastro. Había estado unos días junto al que era su pareja pero le había asegurado a su entorno más cercano que el chico no la trataba bien y que tenía intención de marcharse. Se supone que ese día la mujer, de 45 años, se había citado con una amiga en Reus para comer, pero nunca llegó.

Su pareja contó a los policías que la había dejado en la estación de autobús pero ninguno de los conductores de aquel día recordaban haberla visto.

Un año después la familia de Mónica de la Llana está segura de que el hombre está implicado en su desaparición pero no saben si éste está siendo investigado porque se declaró el secreto en las actuaciones. Su hermana María Jesús pide que se le de voz a su caso y se haga justicia.

Los audios con las amenazas

Doce meses después han salido a la luz unas grabaciones que realizó la propia Mónica desde su teléfono en las que se escucha a Carlos, su pareja, amenazarla. “Lo único que te digo es una cosa, Mónica. Lo único que no me sienta bien a mí eres tú”, aseguraba él, a lo que ella le respondía: “Tú a mí tampoco, porque me pegas y me has roto el móvil”. Él trata de defenderse diciendo que como vuelva a decir que le pega le “jura por Dios” que la entierra.

La mujer entregó estos audios a un amigo, que ha preferido mantenerse en el anonimato, y le pidió que los pusiera en conocimiento de la Policía si le sucedía algo. Las grabaciones ya se encuentran en manos de los Mossos d’Esquadra, que están investigando el caso y si este hombre está implicado en los hechos.

Bajo secreto de sumario

En una entrevista que María Jesús ha concedido al Programa del Verano, ésta ha lamentado que no tienen apenas información sobre el suceso desde que hace dos meses se declaró el secreto de sumario.

“Lo último que nos dijeron era que estaban interrogando a su círculo cercano, a esta persona (se refiere a Carlos) y que no había nada que los llevara hacia ella en estos momentos”, ha explicado la hermana de la víctima. Algo que desconoce María Jesús es si, a día de hoy, la pareja de su hermana está siendo investigado porque está todo bajo secreto.

Su familia no conocía a su pareja y lo único que saben de él ha venido por las amigas, que aseguran que Mónica no estaba bien a su lado. Ahora solo les queda esperar a que este caso se vaya resolviendo y den con el paradero de Mónica.