Caso Janet Jumillas: la mesa que sirvió para descubrir el escenario del crimen

Durante la semana del 12 de diciembre ha tenido lugar el juicio por el asesinato de Janet Jumillas, la mujer de 39 años que vivía junto a su madre y sus dos hijas en Viladecans.

Janet desapareció el 13 de marzo de 2019 y fue hallada muerta, dos meses después, en una zanja de un solar en El Prat de Llobregat. El único sospechoso de su muerte es Aitor G., un vecino de Cornellá que conocía a Janet pero que no se sabe muy bien qué relación tenía con ella, y a la que le debía 50 euros.

A Aitor G. lo detuvieron después de ver, a través de la grabación de unas cámaras, cómo este trasladaba bolsas de basura desde su casa a unos contenedores en cuyo interior había mochos de fregona con sangre de la víctima y el cristal de sus gafas. Los investigadores pudieron valerse de estas pruebas para hacer un registro completo de la vivienda de Aitor G.

La mesa y el charco de sangre

Janet había muerto desangrada tras recibir seis puñaladas, una de ellas en la mano posiblemente para intentar defenderse. La teoría de los Mossos, que testificaron el día 14 de diciembre ante el juez, es que tras asesinarla Aitor la envolvió con la cortina de la ducha e introdujo el cuerpo en su coche. Cuando los investigadores llegaron al domicilio del sospechoso en busca de pruebas comprobaron que éste lo había limpiado todo a conciencia con lejía o un producto similar.

Sin embargo, al entrar en el salón observaron que algo les resultada raro. La disposición de los muebles no tenía sentido. La televisión, que se encontraba sobre una mesa en mitad de la estancia, no se podía ver cómodamente desde el sofá. Había que girar mucho la cabeza para ello. Al comprobar esto, lo primero que hicieron fue desplazar la mesa y observar si se veía alguna mancha sobre el suelo, pero no identificaron nada raro.

Por eso rociaron sobre el piso un producto con el que se puede saber si hay restos de sangre aunque no se vean. Fue entonces cuando supieron que en ese lugar había habido un charco de sangre y que ese sería, posiblemente, el escenario del crimen.

Además los agentes también descubrieron algunas gotas de sangre que habían manchado la pared. Si bien de la mancha de sangre que había existido en el suelo no se podía extraer el perfil genético, de los restos de la pared sí, y estos coincidían en un 99% con el ADN de Janet.

La versión del acusado

El acusado, que durante el juicio no ha hecho más que mantener su inocencia, ha relatado una versión inverosímil de los hechos en la que asegura que dos desconocidos le increparon y que luego accedieron a su vivienda.

Según Aitor, Janet apareció la mañana del 13 de marzo en su casa junto a dos hombres. Éstos lo amenazaron para que le devolviera los 50 euros que le debía a la mujer, sosteniendo que en caso contrario harían daño a los perros. Aitor ha sostenido que fue al coche a por el dinero mientras que Janet y los otros dos se quedaban en la casa y que al volver, ya no había nadie.

La versión, que tiene muchos puntos inconexos, ha llevado a los magistrados a preguntarle al acusado si no se percató de que le faltaba la cortina de la ducha, por ejemplo. También le han pedido que explique por qué su móvil registró movimiento ese día justo en la zona en la que aparecería el cuerpo de Janet, pero éste no ha querido responder y sigue defendiendo que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Janet Jumillas.