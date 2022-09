Uno de cada cuatro conductores chatea o envía mensajes mientras está al volante

La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña especial de vigilancia de distracciones al volante, aspecto que estuvo presente en el 32% de los accidentes con víctimas mortales el año pasado. Desconectar el móvil, evitar el uso de navegadores, no fumar y medir correctamente el sueño y la fatiga son aspectos importantes a la hora de evitar percances de este tipo al volante. Y los datos no invitan al optimismo. El 24% de los conductores chatea o envía mensajes mientras está al volante, una tendencia preocupante que va in crescendo y que las autoridades están dispuestas a atajar aumentando la presión y las sanciones a aquellos que mantengan sus malos hábitos.

Se acabó eso de responder mensajes de WhatsApp, revisar correos o ver vídeos de Youtube mientras estamos al volante, por muy urgentes, importantes o divertidos que sean. La campaña, que se enmarca en la Operation Focus on the Road, desarrollada en el marco europeo de la asociación RoadPol (European Roads Policing Network), incluye una parte de concienciación, con advertencias personales por parte de víctimas que sufrieron su distracción en el pasado.

Los accidentes pueden darse por claras negligencias realizadas con osadía o mala cabeza o por distracciones. También por los fallos en la observación, un aspecto en el que hace hincapié la DGT en sus redes sociales y que también afecta a uno de cada cuatro siniestros viales que se producen.

24% de siniestros viales tienen que ver con un fallo en la observación.Una inadecuada visión limita nuestras percepciones de las señales y otras circunstancias de la vía.También cuando nos desplazamos como #peatones.👉 https://t.co/21wSbiqcrB#CeroRiesgos pic.twitter.com/ukXOEg9mk5 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 8, 2022

Una visión inadecuada limita nuestras percepciones de señales y otras circunstancias de la vía. Tanto al volante como cuando nos desplazamos como peatones. Y la población mundial tiene ahora un sentido de la vista mucho más deteriorado que hace unas décadas. Algunas estimaciones apuntan que 2.500 millones de personas sufren miopía en el Mundo. El aumento de horas de estudio, la alta exposición a las pantallas de ordenadores, smartphones y tablets y pasar mucho menos tiempo al aire libre que antaño se presentan como los factores determinantes en este retroceso.

Como cuidar nuestros ojos ante las pantallas

"Una mala visión nos limita la vida en general", explica en uno de los ejemplares de la revista de la DGT Salvador Alsina, presidente de la asociación Visión y Vida. "Y cuando hablamos de asuntos relacionados con el tráfico son temas que pueden poner nuestra vida en riesgo".

Así, para conseguir que esta necesidad del siglo XXI de estar continuamente mirando pantallas nos afecto lo menos posible a la vista los ópticos recomiendan el uso de lágrima artificial a partir de los 40 años y seguir la regla 20/20/lejos, que consiste en que cada 20 minutos frente a una pantalla, debemos descansar 20 segundos y mirar a lo lejos.