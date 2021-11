Los científicos alertan de que la zona de exclusión del volcán "no es un capricho"

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) subraya que la zona de exclusión en torno al perímetro del volcán en Cumbre Vieja y de las coladas "no es un capricho", y advierte del riesgo de adentrarse en el mismo por la exposición a gases nocivos.

En un vídeo grabado en la zona de Llano del Jable por Manuel Nogales, con textos de Joaquín Quirós, el CSIC trata de explicar la peligrosidad de no respetar las normas y de justificar que sólo se pueda entrar en la zona de exclusión con una "autorización explícita previa".

Los expertos vigilan con drones la nueva fisura, que ayer no tenía actividad visible

En las imágenes se ve un detector portátil de gases -ácido clorhídrico (HCL), ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO)- emitiendo señales visuales y acústicas de advertencia por altos valores.

Cada uno de estos gases tiene un valor de referencia, un valor límite ambiental de exposición diaria de hasta ocho horas y un valor límite ambiental de exposición corta de 15 minutos. En el momento de la grabación, realizada el día 23, el valor de ácido clorhídrico supera el límite diario pero no el de exposición corta.

Los científicos del CSIC recalcan que "es preocupante en un nivel medio y no se podría estar sin protección con máscara de filtros para gases más de cinco horas en condiciones ideales, es decir, sin exposición adicional".

En cuanto al valor de dióxido de azufre, señalan que se ha superado incluso el límite de exposición corta, una situación que "no se podría mantener más de diez minutos en condiciones ideales".

Abundan desde el CSIC en que "la situación del vídeo es preocupante y requiere inexorablemente el uso de máscaras de gases", y añaden: "esto justifica que la entrada a la zona de exclusión sea sólo con autorización explícita".

Para poder estar dentro de la zona de exclusión hay que disponer de un equipo de detección de gases adecuado y máscaras de gases que filtren también las moléculas de SO2, H2S y HCL.

"¿Y qué pasa con el CO? No hay filtros", subrayan los científicos del CSIC, por lo que "las únicas opciones posibles" son usar un equipo de respiración autónoma, esto es, botellas de aire comprimido como las que usan bomberos o buceadores, o bien "darse la vuelta y evacuar de inmediato y sin demora". Y es que el CO es inoloro e "intoxica letalmente. Es lo que se conoce como muerte dulce".

Por otro lado, la reapertura en la tarde del jueves de un foco eruptivo en el flanco oriental del cono principal del volcán de La Palma dio lugar al avance de la colada 10 sobre el cementerio de Las Manchas y el campo de placas solares, destruyendo también bastantes edificaciones, sobre todo viviendas unifamiliares, y alcanzando finalmente la colada 11.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, informó en una rueda de prensa de que el resto de la lava avanza sobre coladas anteriores, bifurcándose en dos zonas: una hacia las coladas 4, 5 y 7, situadas entre las montañas de Todoque y La Laguna, y la otra hacia la colada 9, que podría desbordar hacia el sur y afectar a otras localizaciones, si bien ayer estaba "bastante parada".

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico, María José Blanco, añadió que esta nueva fisura no tenía ayer actividad visible, si bien se haría una vigilancia desde tierra y mediante el uso de drones para ver si se produce una reactivación.