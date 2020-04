Cómo afrontar el confinamiento para que no afecte a nuestra salud mental

Desde el comienzo del confinamiento para intentar frenar los contagios del coronavirus, el pasado 14 de marzo, la pregunta que más se repite es cuándo podremos salir a la calle con absoluta normalidad. Los factores que marcaban el ritmo, hasta ahora, eran el estado de propagación del virus y la economía. Sin embargo, tras más de un mes de confinamiento, ha entrado en juego el factor salud mental.

Los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y Mireia Cabero Jounou, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, explican en un artículo la importancia de la salud mental durante el confinamiento.

“Estamos empezando a sufrir las consecuencias de lo que es el confinamiento y todo el mundo, desde la señora de sesenta años hasta el niño de ocho, siente frustración, ganas de salir, ansia por ver a su familia… Eso también afecta a la salud; a la física, pero también a la mental", advierte el psicólogo.

Las formas de afrontar el confinamiento dependen de las circunstancias de cada individuo, pero, en todos los casos significa salir de la zona de confort. La angustia es la sensación más frecuente en estas situaciones. “El estado natural de las personas es la libertad, y esta es la situación a la que todos queremos regresar. Somos seres sociales, de acción, de vida exterior”, explica Mireia Cabero. Al mismo tiempo, la prolongación continua del estado de alarma genera sentimiento de fracaso al recibir mensajes de "aún no lo estamos consiguiendo" y "aún no regresaré a mi normalidad", afirma la profesora de la UOC.

Una de las cuestiones más frecuentes en estos días, es ¿por qué siguen poniéndose fechas, incluso aunque sepamos que no son definitivas? Según una investigación publicada en la revista británica, The Lancet, para las personas confinadas cada anuncio de aumento del tiempo de cuarentena provoca frustración o desmoralización, pero no poner ningún límite en el calendario ocasionaría efectos aún más perjudiciales. A lo que Mireia Cabero, fundadora del movimiento Cultura Emocional Pública, añade "el cerebro se relaciona mejor con estados no deseados que tienen fecha de caducidad que ante la incertidumbre sin límite. Aumenta su capacidad de llenar este tiempo limitado de intenciones y esfuerzos".

Cómo afrontar de la mejor manera el confinamiento

Según Cabero, para afrontar el confinamiento es necesario tener presente las siguientes pautas.