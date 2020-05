Cómo reclamar por los viajes que no han podido realizarse durante el estado de alarma

Miles de personas han intentando devolver sus billetes de avión por la suspensión y cierre de fronteras en muchos países del mundo. El proceso no es nada fácil, pero desde las asociaciones de consumidores insisten en que “el consumidor no debe pagar las consecuencias y asumir todo el coste: tiene derecho a recuperar el importe pagado”. Si es la propia compañía la que cancela el vuelo, la normativa les obliga a devolvernos el dinero, pero no todos los pasajeros están consiguiendo el reembolso de sus vacaciones.

Billetes de tren

Tras la declaración del estado de alarma, Renfe procedió a la cancelación de todos sus viajes. Desde la medianoche del día 18 de marzo, la compañía ferroviaria anuló todos los billetes de tren adquiridos para viajar durante el estado de alarma y procedió a devolver el 100% del importe de los billetes contratados sin importar el tipo de tarifa. Para ello ha habilitado el teléfono de información 918 314 520.

En el caso de los billetes AVE también se puede solicitar la devolución íntegra del billete de las tarifas Promo+, Ida y Vuelta, Flexible, Mesa, Dorada, Joven, Ferias y Congresos y todas las de carácter reembolsable, incluso en las tarifas que, en condiciones normales, no permiten la devolución (como Promo y Mesa) o los comprados para el nuevo tren Avlo.

Billetes de avión

Si es la aerolínea la que cancela el vuelo, la normativa le obliga a devolver el dinero. Desde la OCU indican que los pasajeros afectados por cancelaciones durante la emergencia tienen derecho a “información, asistencia y reembolso del importe del billete, o si es posible, transporte alternativo hasta el destino final lo antes posible o en una fecha posterior a su conveniencia”.

No hay excusas. En el caso de que la compañía incumpla sus obligaciones y no respete sus derechos debe reclamar a la compañía, y en caso de no recibir respuesta o no ser satisfactoria puede presentar una reclamación ante AESA. Si transcurridos 60 días no hay un acuerdo, el consumidor puede pedir la devolución íntegra de lo que pagamos por nuestros billetes.

Cómo actuar si la cancelación la hacemos nosotros

En el caso de que la cancelación la hagamos nosotros tendremos que negociar. Desde OCU indican que lo primero es revisar las condiciones de cancelación del billete o del contrato.