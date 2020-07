La comunidad científica, contra la 'cartilla Covid': "No tiene ningún sentido"

"La cartilla Covid no tiene ningún sentido", es la contundente respuesta de la sociedad científica y médica a la propuesta de la Comunidad de Madrid de implantar este pasaporte para que las personas que hayan pasado la enfermedad puedan evitar confinamientos y "seguir su vida normal".

El anuncio realizado este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y matizado por su vicepresidente Ignacio Aguado un día después, ha despertado el rechazo de numerosas sociedades científicas, que han alertado de los riesgos para la salud pública que entraña esta medida, que puede generar en la población una falsa sensación de seguridad.

"A día de hoy, la cartilla Covid no tiene utilidad, porque, cuando una persona ha pasado la enfermedad, no sabemos ni cuánta inmunidad ha generado y ni por cuánto tiempo", explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos.

¿Cuánto dura la inmunidad?

Aquí estaría la primera de las lagunas sobre este documento: ¿qué vigencia va a tener el pasaporte, cada cuánto tiempo se va a renovar? "No podemos garantizar con esa cartilla que una persona que ha pasado el coronavirus esté inmunizada y que no vaya a pasar la infección otra vez", sostiene el presidente de la SEI.

Para López Hoyos, el problema es que el pasaporte no puede garantizar durante cuánto tiempo y con qué intensidad estás inmunizado y, si se miran los anticuerpos -advierte-, "hay que tener en cuenta con qué método se hace, porque no todos son igual de fiables". Todo esto sin contar que hay personas que tienen inmunidad celular y no anticuerpos, algo que con un test no se va a detectar, añade.

¿Puede contagiar una persona que esté inmunizada?

Es otra de las incógnitas que existen sobre la enfermedad y sobre la que aún no hay evidencia científica. "No hay nada seguro al respecto. Es posible que al haber pasado la enfermedad tu sistema inmunitario te proteja de la infección, pero el virus puede permanecer en las mucosas durante un tiempo y lo puedes transmitir", explica.

Para este experto, la cartilla que planea la Comunidad de Madrid genera una falsa seguridad al hacer pensar a la gente que por haber pasado la Covid-19 y tener anticuerpos está protegido "y no hay evidencias a día de hoy para poder asegurar eso". "Yo creo que la cartilla sanitaria no tiene ningún sentido", concluye.

La OMS y organismos internacionales la desaconsejan

Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), señala que existe un consenso internacional respecto a que los pasaportes serológicos (o cartillas) tienen problemas tanto éticos como técnicos que lo hacen inviable y recuerda que en España se barajó la idea en varias comunidades hace unos meses y todas lo desecharon por estos problemas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) y diferentes organizaciones internacionales descartaron ya en abril recomendar ese tipo de medidas, indica.

Las razones por las que decidieron rechazarlo, además de las ya nombradas, fueron la incapacidad para realizar pruebas a toda la población de manera periódica. "Tú eres hoy negativo, pero mañana puedes ser positivo", advierte Gullón, que explica, además, que ha habido problemas con los falsos positivos y los falsos negativos.

Estas cartillas también despertaron dudas sobre la protección de datos, la desigualdad en el acceso a las pruebas por incapacidad de hacerlos masivamente sin criterio clínico, "y la más importante; porque no se puede discriminar a una persona por su situación de salud", advierte este experto.

Las razones de 'Nature' para calificarla de 'mala idea'

A finales de mayo, la revista Nature publicaba un artículo con las 10 razones por las que afirmaban que el pasaporte inmunitario era "una mala idea". Además de las anteriormente mencionadas, la publicación advertía de la ingente cantidad de test que habría que realizar a la población para poner en marcha el pasaporte inmunitario (al menos dos por persona para confirmar el diagnóstico).

Asimismo, alertaba del riesgo de discriminación que podrían sufrir aquellos que no han pasado la enfermedad, por ejemplo, en el ámbito laboral, y del riesgo de que hubiera gente que buscara contagiarse intencionadamente.

El artículo también cuestionaba que esta medida fuera útil para reactivar la economía. En el caso de España, los datos de la encuesta serológica del Instituto de Salud Carlos III revelaron que sólo un 5% de la población tiene anticuerpos, por lo que el número de personas que podría retomar con normalidad su actividad en caso de un nuevo confinamiento sería muy reducido.