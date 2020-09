¿Qué significan los confinamientos selectivos que ha anunciado Madrid?

El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha pedido a los ciudadanos "tranquilidad" después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, avanzara que se anunciarán medidas "más drásticas" en la región, y ha recordado que de lo que se trata es de reducir la movilidad y los contactos innecesarios, pero no "encerrar".

Así lo ha dicho López en declaraciones en Onda Cero después de la incertidumbre desatada la víspera por las palabras de Zapatero, que dijo que se anunciarán medidas "más drásticas" para frenar el avance del coronavirus "en la línea de confinamientos selectivos" en zonas con más incidencia, restricciones a la movilidad y concentración de personas. "La palabra confinamiento genera zozobra", ha admitido López, si bien ha recalcado que no se trata de "encerrar" a la población de los distritos y localidades con más incidencia de casos, sino que, si es necesario, se limitará la movilidad salvo para las salidas necesarias.

De hecho, ha recalcado que no se puede impedir la movilidad de las personas porque es algo que no cabe "ni siquiera en el estado de alarma, requiere un estado de excepción". "Se trata de limitar, de reducir la movilidad, de evitar los contactos no necesarios", ha insistido el consejero, que ha vuelto a lanzar un mensaje de "tranquilidad" porque aunque Madrid está en una situación "extraordinaria", al mismo tiempo está "controlada".

"Potente capacidad diagnóstica"

Para demostrarlo ha recordado que, aunque están aumentando las hospitalizaciones (ha dicho que a día de hoy hay 2.700 pacientes ingresados y unos 350 en ucis), la situación es muy distinta a la del pico de la pandemia, cuando hubo 17.000 ingresados o 1.500 pacientes en UCI. "Queremos evitar que aumente", ha seguido diciendo, y no llegar a cifras que lleven a la preocupación, pero la diferencia con marzo o abril es que entonces el incremento de casos era "exponencial" y hoy no lo es, "está controlado".

En ello influye el alto número de pruebas PCR que se están practicando -Madrid es "la comunidad que más hace de toda España, por encima de la media de Europa", ha asegurado-, una "potente capacidad diagnóstica" que está permitiendo aflorar tantos casos positivos. López ha pedido a los madrileños "autorresponsabilidad" porque el grueso de los contagios no se produce en el transporte público o en el trabajo, sino en las reuniones familiares o de amigos, en las que "parece que el virus desaparece" y todos se quitan las mascarillas. "Se trata de evitar las interrelaciones no necesarias", ha repetido.